Η Χαμάς έχει δηλώσει πως είναι δύσκολο να εντοπίσει όλες τις σορούς κάτω από τα συντρίμμια.

Τη σορό ενός ακόμα Ισραηλινού στρατιώτη παρέδωσε η Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic, οι Ταξιαρχίες Αμπού Αλί Μουσταφά, η στρατιωτική πτέρυγα του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ανακοίνωσαν την παράδοση της σορού ενός Ισραηλινού στρατιώτη στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα.

Λίγο αργότερα το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε μέσω του Ερυθρού Σταυρού το φέρετρο ενός αγνοούμενου αιχμαλώτου στη Γάζα. Από εκεί, η σορός θα μεταφερθεί στο Ισραήλ και στη συνέχεια στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής του Υπουργείου Υγείας για τη διαδικασία ταυτοποίησης. Στη συνέχεια θα ειδοποιηθεί επίσημα η οικογένεια.

{https://twitter.com/IDF/status/1980327430800941069}

Πιστεύεται ότι οι σοροί 15 ακόμα ισραηλινών ομήρων παραμένουν στη Γάζα, με τη Χαμάς να προσπαθεί να τους εντοπίσει στα ερείπια μετά από δύο χρόνια ισραηλινών βομβαρδισμών.

Νωρότερα, σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε εκ νέου την αισιοδοξία του για την έκβαση της κατάπαυσης του πυρός αλλά απείλησε τη Χαμάς ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία «θα σας εξαλείψουμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε 59 χώρες που συμφωνήσαμε. Η Χαμάς θα είναι σωστή, αν δεν είναι θα τους εξαλείψουμε. Θα εξαλειφθούν και το ξέρουν αυτό. Είναι μόνο επαναστάτες ανάμεσά τους, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αξιωματούχοι πια, τόνισε ο Τραμπ.