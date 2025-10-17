Όσα είπε αξιωματούχος της Χαμάς μιλώντας αποκλειστικά στο Reuters.

Η Χαμάς σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης.

Πρόσθεσε επίσης πως δεν μπορεί να δεσμευτεί για τον αφοπλισμό της ομάδας, θέσεις που αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχέδια των ΗΠΑ να εξασφαλίσουν τον τερματισμό του πολέμου.

Το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Μοχάμεντ Ναζάλ, δήλωσε αποκλειστικά στο Reuters, ότι είναι έτοιμοι για εκεχειρία έως και 5 χρόνων για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Γάζας, με εγγυήσεις για το τι θα συμβεί στη συνέχεια, ανάλογα με το αν δοθούν στους Παλαιστίνιους «ορίζοντες και ελπίδα» για κρατική υπόσταση.

Μιλώντας στο Reuters σε συνέντευξή του από τη Ντόχα, όπου πολιτικοί της Χαμάς διαμένουν εδώ και καιρό, ο Ναζάλ υπερασπίστηκε την καταστολή της ομάδας στη Γάζα, όπου πραγματοποίησε δημόσιες εκτελέσεις τη Δευτέρα. Υπήρχαν πάντα «ακραία μέτρα» κατά τη διάρκεια του πολέμου και όσοι εκτελέστηκαν ήταν εγκληματίες ένοχοι δολοφονίας, είπε.

Πιέσεις για αφοπλισμό της Χαμάς

Ενώ η Χαμάς έχει εκφράσει ευρέως αυτές τις απόψεις στο παρελθόν, ο χρόνος των σχολίων του Ναζάλ καταδεικνύει τα σημαντικά εμπόδια στις προσπάθειες για την εδραίωση ενός πλήρους τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, λίγες μόλις μέρες μετά τη συμφωνία της πρώτης φάσης της εκεχειρίας. Επισημαίνονται μεγάλα κενά μεταξύ των θέσεων της Χαμάς και του σχεδίου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ενόψει των διαπραγματεύσεων που αναμένεται να αφορούν στα όπλα της Χαμάς και τον τρόπο διακυβέρνησης της Γάζας.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Ναζάλ, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει δεσμευτεί στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και συνεχίζει να τηρεί και να εκπληρώνει το δικό του μέρος του σχεδίου. «Η Χαμάς υποτίθεται ότι θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους στο στάδιο 1. Δεν το έχει κάνει. Η Χαμάς γνωρίζει πού βρίσκονται οι σοροί των ομήρων μας. Η Χαμάς πρόκειται να αφοπλιστεί βάσει αυτής της συμφωνίας. Ούτε αν, ούτε αλλά. Δεν το έχει κάνει. Η Χαμάς πρέπει να τηρήσει το σχέδιο των 20 σημείων. Ο χρόνος τους τελειώνει», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Reuters.

Το σχέδιο του Τραμπ της 29ης Σεπτεμβρίου καλούσε τη Χαμάς να επιστρέψει αμέσως όλους τους ομήρους - ζωντανούς και νεκρούς- πριν δεσμευτεί για τον αφοπλισμό και την παραχώρηση της διακυβέρνησης της Γάζας σε μια τεχνοκρατική επιτροπή, η οποία θα επιβλέπεται από ένα διεθνές μεταβατικό όργανο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε το σχέδιο, λέγοντας ότι θα διαλύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς, θα τερματίσει την πολιτική της κυριαρχία και θα διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ.

Η Χαμάς δέχεται έντονες πιέσεις να αφοπλιστεί και να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας αλλιώς διακινδυνεύει την επανέναρξη της σύγκρουσης, όπως είπε πρόσφατα και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς αν η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της, ο Ναζάλ, είπε πως «δεν μπορώ να απαντήσω με ένα ναι ή ένα όχι. Ειλικρινά, εξαρτάται από τη φύση του έργου. Το έργο αφοπλισμού για το οποίο μιλάτε, τι σημαίνει; Σε ποιον θα παραδοθούν τα όπλα;» αναρωτήθηκε.

Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα που θα συζητηθούν στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των όπλων, αφορούν όχι μόνο τη Χαμάς αλλά και σε άλλες ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες και θα απαιτήσουν από τους Παλαιστίνιους ευρύτερα να καταλήξουν σε μια θέση.

Σχολιάζοντας τα σχόλια του Ναζάλ, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το Reuters στις δηλώσεις Τραμπ της Πέμπτης. «Έχουμε μια δέσμευση από αυτούς και υποθέτω ότι θα την τηρήσουν», δήλωσε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Χαμάς επέστρεψε περισσότερες σορούς. Δεν επεκτάθηκε ωστόσο στο ζήτημα του αφοπλισμού της ή της προσωρινής παρουσίας της στη Γάζα.

Ο Ναζάλ είπε επίσης ότι η Χαμάς δεν έχει κανένα συμφέρον να κρατήσει τις υπόλοιπες σορούς των νεκρών Ισραηλινών ομήρων. Συνολικά έχει παραδώσει τουλάχιστον εννέα από τις 28 σορούς αλλά αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα στην ανάκτηση των υπολοίπων, είπε, προσθέτοντας ότι διεθνή μέρη όπως η Τουρκία ή οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην αναζήτηση εάν χρειαστεί.

Ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει σε μια κοινή ομάδα εργασίας μαζί με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο για τον εντοπισμό των σορών. Η Χαμάς συμφώνησε στις 4 Οκτωβρίου να απελευθερώσει τους ομήρους και να παραδώσει τη διακυβέρνηση σε μια τεχνοκρατική επιτροπή, αλλά είπε ότι άλλα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ένα ευρύτερο παλαιστινιακό πλαίσιο. Από την πλευρά του ο Ναζάλ διευκρίνισε πως σύντομα θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων.

Οι εκλογές,«ελπίδα» για τους Παλαιστίνιους

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, αλλιώς θα αναγκαστεί να την αφοπlίσει εκείνος. Ο Τραμπ υπαινίχθηκε επίσης ότι η Χαμάς έλαβε προσωρινή έγκριση για επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας στη Γάζα και υποστηρίζει τη Χαμάς στη δολοφονία μελών συμμοριών. Σχολιάζοντας ο Ναζάλ είπε ότι υπήρχε συνεννόηση για την παρουσία της Χαμάς στη Γάζα, χωρίς να διευκρινίσει μεταξύ ποιων, και αφήνοντας να εννοηθεί πως ήταν απαραίτητο να προστατευθούν τα φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια από κλέφτες και ένοπλες συμμορίες.

«Αυτή είναι μια μεταβατική φάση. Πολιτικά, θα υπάρξει μια τεχνοκρατική διοίκηση, όπως είπα. Επί τόπου, η Χαμάς θα είναι παρούσα», είπε. Μετά τη μεταβατική φάση, θα πρέπει να υπάρξουν εκλογές, πρόσθεσε.

Ο Ναζάλ είπε ότι οι μεσολαβητές δεν είχαν συζητήσει με τη Χαμας για μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα, η οποία προτάθηκε στο σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ. Το ιδρυτικό καταστατικό της Χαμάς ζητά την καταστροφή του Ισραήλ, αν και οι ηγέτες της ομάδας έχουν κατά καιρούς προσφέρει μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία με το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη, που κατείχε το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967. Το Ισραήλ από την άλλη θεωρεί αυτή τη θέση ως τέχνασμα.

Ο Ναζάλ είπε ότι η Χαμάς είχε προτείνει μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία σε συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και ήθελε κατάπαυση του πυρός με διάρκεια τουλάχιστον τριών έως πέντε ετών για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας. «Ο στόχος δεν είναι η προετοιμασία για έναν μελλοντικό πόλεμο».

Πέρα από αυτή την περίοδο, οι εγγυήσεις για το μέλλον θα απαιτούσαν από τα κράτη να «παράσχουν ορίζοντες και ελπίδα στον παλαιστινιακό λαό», είπε και πρόσθεσε πως «ο παλαιστινιακός λαός θέλει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος».

Με πληροφορίες του Reuters