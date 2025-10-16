Μία απεργία και ένα σατιριτικό κείμενο ήταν αρκετά για να μπει... τέλος στην 135χρονη ιστορία του Πύργου του Άιφελ.

Viral έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα ισχυρισμοί ότι το Παρίσι ετοιμάζεται να... αποχαιρετήσει τον Πύργο του Άιφελ, «κατεδαφίζοντάς» τον εντός του 2026.

Οι ισχυρισμοί αυτοί κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά το προσωρινό κλείσιμο του αξιοθέατου, λόγω απεργιακών διαμαρτυριών νωρίτερα τον Οκτώβριο.

Το εμβληματικό κτίριο-ορόσημο της γαλλικής πρωτεύουσας, ύψους 330 μέτρων, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Το 2023, απέφερε έσοδα 117,87 εκατομμυρίων ευρώ.

Είναι ένα από τα λίγα αξιοθέατα στη Γαλλία που δεν λαμβάνει κρατικές επιδοτήσεις και απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζόμενους.

Πώς προέκυψε, λοιπόν, ότι θα... κατεδαφιστεί το επόμενο έτος;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γιατί έκλεισε προσωρινά

Στις 2 Οκτωβρίου, λόγω της εθνικής απεργίας στη Γαλλία, ο Πύργος του Άιφελ παρέμεινε κλειστός (για λόγους ασφαλείας), καθώς χιλιάδες κάτοικοι σε 200 πόλεις βγήκαν στους δρόμους και διαμαρτυρήθηκαν για τις περικοπές δαπανών της κυβέρνησης, ζητώντας υψηλότερους φόρους για τους πλούσιους.

«Λόγω απεργίας, ο Πύργος του Άιφελ θα παραμείνει κλειστός», αναγραφόταν σε μία πινακίδα μπροστά από το αξιοθέατο. «Ζητούμε συγγνώμη».

Εβδομάδες πριν από την απεργία ένα σατιρικό ειδησεογραφικό πρακτορείο δημοσίευσε ένα (χιουμοριστικό) κείμενο υποστηρίζοντας ότι θα μπουν... μπουλντόζες στον Πύργο του Άιφελ, θα κατεδαφιστεί και στη θέση του θα κατασκευαστεί είτε μια «γιγαντιαία τσουλήθρα» είτε μία αίθουσα συναυλιών.

Ωστόσο, χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την έλλειψη πλαισίου, αυτές οι δύο ιστορίες κατέληξαν να συγχέονται.

Στο X (πρώην Twitter) λογαριασμοί με εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους άρχισαν να μοιράζονται παραπλανητικές αναρτήσεις, προωθώντας τον ισχυρισμό ότι φθάνει «το τέλος εποχής» για το εμβληματικό αξιοθέατο.

«Σύμφωνα με αναφορές, ο παγκοσμίου φήμης Πύργος του Άιφελ, σύμβολο της Γαλλίας για πάνω από 135 χρόνια, φέρεται να πρόκειται να κατεδαφιστεί το 2026 μετά τη λήξη της μίσθωσης λειτουργίας του», ανέφεραν. «Η δομική κόπωση, η δαπανηρή συντήρηση και τα αυξανόμενα παράπονα του κοινού είναι οι βασικοί λόγοι πίσω από αυτή την σοκαριστική απόφαση», πρόσθεταν.

Φυσικά, πολλοί το πίστεψαν και αναπαρήγαγαν την «είδηση».

Η Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), η οποία εκμεταλλεύεται το αξιοθέατο, δεν απάντησε δημόσια στους ισχυρισμούς που έγιναν viral.

Με πληροφορίες από Euronews.com