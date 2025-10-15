Το σχέδιο εκεχειρίας του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο αποδέχτηκαν τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς, προέβλεπε ότι η παράδοση και των 48 ομήρων θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σε εξέλιξη παραμένει το πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ, με τον Νετανιάχου να δηλώνει αισιόδοξος για μια ειρηνική επόμενη φάση στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Χαμάς, απαιτώντας παράλληλα τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Times of Israel, η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι σκοπεύει να παραδώσει σήμερα τα λείψανα άλλων τεσσάρων ομήρων σήμερα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών ομήρων που θα έχει επαναπατριστεί στους 12.

Κάπως έτσι θα απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας 16, καθώς δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς όφειλε να επαναπατρίσει 28 πτώματα.

Το κίνημα ωστόσο λέει πως αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων των ομήρων, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί πως πρόκειται για τακτική καθυστέρησης και σκοπεύει να περιορίσει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας διατηρώντας κλειστό το πέρασμα στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, ως τον επαναπατρισμό όλων των σορών.

Πολλοί Παλαιστίνιοι δήλωσαν στο BBC πως ανησυχούν ότι η καθυστέρηση της επιστροφής όλων των σορών των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς και η επακόλουθη βία ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την εκεχειρία και να ανατρέψουν την έναρξη της δεύτερης φάσης των διαπραγματεύσεων.

Ο Tayseer Abed, γνωστός συγγραφέας από τη Γάζα που έχει καταγράψει τον πόλεμο από τη σκηνή του στη Khan Younis, περιέγραψε την επιστροφή των σορών ως μια «επικίνδυνη δοκιμασία για την εκεχειρία», προειδοποιώντας ότι αν η καθυστέρηση συνεχιστεί και το Ισραήλ αρνηθεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση, «το ζήτημα θα μπορούσε να γίνει το φυτίλι που θα πυροδοτήσει ένα νέο κύκλο συγκρούσεων».

Στο μεταξύ, τα φέρετρα με τα λείψανα τεσσάρων ανθρώπων που θεωρείται πως ήταν ανάμεσα στους ομήρους έφθασαν σε ιατροδικαστική μονάδα του Τελ Αβίβ για την αναγνώρισή τους. Παραδόθηκαν από τη Χαμάς στη ΔΕΕΣ χθες βράδυ.

Όπως έγινε γνωστό, η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να διαρκέσει ως και δύο ημέρες, ενώ οι ταυτότητές τους δεν δημοσιοποιήθηκαν από τη Χαμάς.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα, η Χαμάς άφησε ελεύθερους τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που απέμεναν και τους παρέδωσε σε ομάδες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου σε δυο φάσεις.