Η 72χρονη φοβάται ότι έχει καρκίνο που συνδέεται με τους πολλαπλούς ομαδικούς βιασμούς που υπέστη από τον σύζυγό της.

Η Ζιζέλ Πελικότ, 72 ετών, θύμα μαζικών βιασμών στη Γαλλία, εξέφρασε φόβους ότι μπορεί να πάσχει από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, ενδεχομένως συνδεόμενο με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που προσβλήθηκε κατά τη διάρκεια της πολύχρονης κακοποίησής της.

Η Πελικότ, η οποία υπέστη επαναλαμβανόμενους βιασμούς από δεκάδες άνδρες επί σχεδόν μία δεκαετία, αφού ναρκωνόταν από τον τότε σύζυγό της Ντομινίκ Πελικό, επέστρεψε πρόσφατα στο δικαστήριο της Νιμ για να αντιμετωπίσει έναν από τους δράστες, ο οποίος άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του.

Ενδείξεις για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, αποκάλυψε ότι υποβάλλεται σε βιοψία λόγω ενδείξεων καρκινικών κυττάρων. Όπως εξήγησε, οι γιατροί υποψιάζονται ότι η ασθένεια μπορεί να σχετίζεται με τον ιό HPV, ο οποίος μεταδίδεται μέσω σεξουαλικής επαφής και θεωρείται κύρια αιτία καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Η 72χρονη είχε διαγνωστεί το 2020 με τέσσερα διαφορετικά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, λίγο μετά τη σύλληψη του συζύγου της. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Πελικότ ναρκωνε τη σύζυγό του με ουσίες που τοποθετούσε στο φαγητό και το ποτό της, προκειμένου να την παραδώσει σε αγνώστους που γνώριζε μέσω διαδικτύου.

51 άνδρες καταδικάστηκαν για τον βιασμό - Η μέγιστη ποινή στον σύζυγό της

Στην πρώτη δίκη, συνολικά 51 άνδρες καταδικάστηκαν για τον βιασμό της Πελικότ. Μεταξύ αυτών ήταν και ο 44χρονος οικοδόμος Χουσαμετίν Ντογκάν, ο οποίος αρχικά είχε καταδικαστεί σε εννέα χρόνια κάθειρξη και ζήτησε την αναθεώρηση της ποινής του. Το δικαστήριο απέρριψε την έφεσή του, αυξάνοντας την ποινή του σε δέκα χρόνια.

Ο Ντογκάν υποστήριξε ότι πίστευε πως συμμετείχε σε «παιχνίδι» και ισχυρίστηκε πως εξαπατήθηκε από τον Ντομινίκ Πελικότ, ωστόσο ο εισαγγελέας τόνισε πως «το 2025 κανείς δεν μπορεί να πιστεύει ότι η σιωπή ισοδυναμεί με συναίνεση».

Ο Πελικότ έχει ήδη καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθειρξη – τη μέγιστη ποινή – χωρίς να ασκήσει έφεση, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι έλαβαν ποινές από τρία έως δεκαπέντε έτη.

Η Ζιζέλ Πελικότ, η οποία έγινε σύμβολο αντοχής και θάρρους, δήλωσε μετά τη δίκη ότι βρίσκεται «σε καλό δρόμο» να ξαναχτίσει τη ζωή της, παρά τις ανεπανόρθωτες πληγές που άφησε πίσω της η τραυματική εμπειρία.