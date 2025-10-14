Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων», με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης.

Μέχρι και 2.000 ευρώ τον μήνα αφορολόγητα θα μπορούν να κερδίζουν οι Γερμανοί που επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με νέο σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς. Το μέτρο, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, στοχεύει στην αντιμετώπιση της έντονης έλλειψης εργατικού δυναμικού και στη στήριξη της γερμανικής οικονομίας, η οποία παραμένει στάσιμη επί τρία χρόνια.

Το λεγόμενο «ενεργό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα» αποτελεί κεντρική προεκλογική δέσμευση του Μερτς και αναμένεται να εγκριθεί από τον κυβερνητικό συνασπισμό του με τους Σοσιαλδημοκράτες την Τετάρτη. Σύμφωνα με το σχέδιο, το μέτρο θα κοστίζει περίπου 890 εκατ. ευρώ ετησίως, ωστόσο οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η πραγματική δαπάνη θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 1,4 δισ. ευρώ, εάν συμμετάσχουν περίπου 340.000 εργαζόμενοι.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων», με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης. Μέχρι το 2035, περίπου 4,8 εκατομμύρια εργαζόμενοι — σχεδόν το 9% του εργατικού δυναμικού — αναμένεται να αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας, δημιουργώντας σημαντικές πιέσεις στα συστήματα συντάξεων και υγείας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να κρατήσει στην παραγωγή εργαζομένους με εμπειρία, ώστε να ενισχύσει την ανάπτυξη και τα δημόσια έσοδα.

Αντίστοιχα κίνητρα έχουν θεσπιστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, είδε τον αριθμό των εργαζόμενων συνταξιούχων να αυξάνεται από 35.000 το 2023 σε πάνω από 250.000, αφότου επέτρεψε τη διατήρηση ολόκληρης της σύνταξης και μείωσε τη φορολόγηση του πρόσθετου εισοδήματος στο 10%. Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Berenberg Bank, Χόλγκερ Σμίεντινγκ, το νέο μέτρο της Γερμανίας θα έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, καθώς «το κόστος του θα αντισταθμιστεί μέσα σε δύο έως τρία χρόνια». Όπως σημείωσε, «είναι επίσης ένα μήνυμα αναγνώρισης προς τους ηλικιωμένους που επιλέγουν να συνεχίσουν να προσφέρουν στην κοινωνία».