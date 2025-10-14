Οι δύο Δημοκρατικοί πρώην πρόεδροι συγχαίρουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και Μπιλ Κλίντον εξήραν χθες Δευτέρα τον Ντόναλντ Τραμπ επειδή διαμεσολάβησε για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Γάζα, σε μια σπάνια ένδειξη στήριξης του Ρεπουμπλικανού ηγέτη από πλευράς τους.

«Συγχαίρω τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για το έργο τους με στόχο μια ανανεωμένη συμφωνία εκεχειρίας... », έγραψε στο Χ ο Μπάιντεν, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος μέχρι τον Ιανουάριο. Με τη στήριξη από τις ΗΠΑ και τους εταίρους μας στο εξωτερικό, η Μέση Ανατολή βρίσκεται τώρα «σε μονοπάτι προς την ειρήνη», σχολίασε.

Ο Μπάιντεν επισήμανε επίσης τον ρόλο που διαδραμάτισε η δική του κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι «εργάστηκε αδιάκοπα για την απελευθέρωση των ομήρων, για να φθάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στους παλαιστίνιους αμάχους και για να τερματιστεί ο πόλεμος», ο οποίος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023 στη διάρκεια της θητείας του.

Από την πλευρά του, ο Κλίντον έκανε παρόμοια δήλωση γράφοντας στο Χ ότι «ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του, το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί παράγοντες αξίζουν τα εύσημα που κράτησαν τους πάντες αφοσιωμένους μέχρι να επιτευχθεί η συμφωνία».

Ο Κλίντον κάλεσε το Ισραήλ και την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, με αμερικανική βοήθεια, να «μετατρέψουν αυτή την εύθραυστη στιγμή σε μια ειρήνη διαρκείας» προσθέτοντας ότι το θεωρεί δυνατό «αν το κάνουν μαζί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Κλίντον, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος από το 1993 ως το 2001, είναι δριμύς επικριτής του Τραμπ κατηγορώντας τον ότι ακολουθεί πολιτικές υποκινούμενος από το συμφέρον του και όχι από εκείνο του αμερικανικού λαού.

Με πληροφορίες από dpa, ΑΠΕ