Στόχος του Λεκορνού να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,7% του ΑΕΠ.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού σκοπεύει να κάνει περικοπές ύψους 31 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026, με στόχο να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τη La Tribune.

Οι περικοπές θα είναι ένας συνδυασμός μείωσης δαπανών και αύξησης εσόδων, αναφέρει η εφημερίδα. Ο προϋπολογισμός αναμένεται να περιλαμβάνει φορολογικό μέτρο που θα βάζει στο στόχαστρο της εταιρείες συμμετοχών, ενώ δεν θα αυξάνει τις συντάξεις και τα επιδόματα σύμφωνα με τον πληθωρισμό, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Η Γαλλία είναι η χώρα της ευρωζώνης με το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα. Οι δύο προκάτοχοι του Λεκορνού, Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού «έπεσαν» λόγω της προσπάθειάς τους να κάνουν περικοπές στον προϋπολογισμό.

Ο Λεκορνού, που παραιτήθηκε την περασμένη Δευτέρα και διορίστηκε εκ νέου την Παρασκευή, είναι ήδη αντιμέτωπος με δύο πιθανές προτάσεις μομφής και είναι ασαφές εάν θα «επιβιώσει».

Πηγή: Reuters