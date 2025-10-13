Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Σλοβακίας ανέφεραν ότι 16 άτομα υπέστησαν μέτρια ή σοβαρά τραύματα και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Τουλάχιστον 66 είναι οι τραυματίες από το σιδηροδρομικό ατύχημα που έγινε τη Δευτέρα στη Σλοβακία, όταν συγκρούστηκαν δύο τρένα.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θανάτους από το ατύχημα, το οποίο σύμφωνα με την αστυνομία συνέβη μπροστά σε μια σήραγγα κοντά στο χωριό Γιαμπλόνοβ ναντ Τύρνου.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι 16 άτομα υπέστησαν μέτρια ή σοβαρά τραύματα και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Πλάνα της αστυνομίας στο Facebook απεικονίζουν διαλυμένα συντρίμμια, μια ατμομηχανή και ένα βαγόνι να βρίσκονται στην πλαγιά ενός λόφου μετά το ατύχημα, το οποίο συνέβη λίγο μετά τις 10:00 π.μ. τοπική ώρα.

Την ώρα της σύγκρουσης υπήρχαν περίπου 80 επιβάτες στα τρένα, ανέφερε η εταιρεία διαχείρισης σλοβακικών σιδηροδρόμων και πρόσθεσαν πως τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι γραμμές διασταυρώνονται και στρίβουν σε μία γραμμή. Τα αίτια ωστόσο διερευνώνται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://twitter.com/Reuters/status/1977738594979860785}

{https://twitter.com/iluminnatii/status/1977691744637419902}

{https://www.facebook.com/photo?fbid=1236008615231371&set=a.626999016132337}

Με πληροφορίες του Reuters