Ο Λεκορνού ανέλαβε καθήκοντα τον Σεπτέμβριο μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού, παραιτήθηκε πριν το πρώτο υπουργικό συμβούλιο και διορίστηκε εκ νέου πρωθυπουργός εν μέσω της σημαντικότερης πολιτικής κρίσης στη Γαλλία.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνού, παρουσίασε το νέο κυβερνητικό σχήμα μόλις δύο ημέρες μετά τον επαναδιορισμό του, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει την τάξη μετά από μια από τις πιο ταραγμένες εβδομάδες της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο ανασχηματισμός, που ανακοινώθηκε αργά την Κυριακή, περιλαμβάνει ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους και πολιτικούς βετεράνους αρκετοί από τους οποίους είχαν οριστεί και στο προηγούμενο υπουργικό συμβούλιο του Λεκορνού, πριν την παραίτηση. Εκείνη η σύνθεση κατέρρευσε μετά από μόλις 14 ώρες εν μέσω δημόσιας και πολιτικής αντίδρασης, αναγκάζοντας τον 39χρονο πρωθυπουργό να παραιτηθεί και βυθίζοντας το Παρίσι στην κρίση.

Μεταξύ αυτών που παραμένουν είναι ο Ζεράλντ Νταρμανέν ως υπουργός Δικαιοσύνης, η Αμελί ντε Μοντσαλέν στο υπουργείο Προϋπολογισμού και ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό ως υπουργός Εξωτερικών, όλοι κεντρώοι και κοντά στον Μακρόν.

Ο Ρολάν Λεσκίρ, ακόμη ένας σύμμαχος του Μακρόν, αναλαμβάνει τα οικονομικά και καλείται να αντιμετωπίσει το δύσκολο έργο της προώθησης του προϋπολογισμού του 2026, ενώ παράλληλα πρέπει να περιορίσει το αυξανόμενο έλλειμμα της Γαλλίας. Ο Λεκορνού αναμένεται να παρουσιάσει το δημοσιονομικό σχέδιο τη Δευτέρα πριν περιγράψει τις προτεραιότητές του στο κοινοβούλιο μέσα στην εβδομάδα.

Στο νέο υπουργικό συμβούλιο περιλαμβάνεται επίσης η Κατρίν Βοτρίν, μια συντηρητική και πρώην υπουργός Υγείας και Εργασίας, η οποία γίνεται υπουργός Άμυνας. Οι Συντηρητικές Ανί Ζενεβάρ και Ρασίντα Ντατί παραμένουν στους τομείς της γεωργίας και του πολιτισμού αντίστοιχα, μια απόφαση που ώθησε το κόμμα τους, Les Républicains, να τις αποβάλει, αφού η ηγεσία του ψήφισε κατά της ένταξης στην κυβέρνηση.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Λορέν Νουνιέζ αναλαμβάνει το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ ο πρώην επικεφαλής των σιδηροδρόμων SNCF, Ζαν -Πιέρ Φαραντού γίνεται υπουργός Εργασίας.

Ο Λεκορνού περιέγραψε την υπουργική σύνθεση ως μια «κυβέρνηση με γνώμονα την αποστολή» που έχει αναλάβει για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού πριν από το τέλος του έτους. «Μόνο ένα πράγμα έχει σημασία: τα συμφέροντα της χώρας», έγραψε στα social media.

Με πληροφορίες του Guardian/Le Monde