Ο Μακρόν του ανέθεσε ξανά τον σχηματισμό γαλλικής κυβέρνησης.

Τέσσερις ημέρες μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού, ο Εμανουέλ Μακρόν τον διόρισε ξανά πρωθυπουργό της Γαλλίας, εξοργίζοντας τα κόμματα, που απαντούν με προτάσεις μομφής.

Μετά τις συναντήσεις που είχε ο Γάλλος πρόεδρος με εκπροσώπους των κομμάτων, ανακοίνωσε τον εκ νέου διορισμό του Λεκορνού στη θέση του πρωθυπουργού. Ωστόσο, η αντίδραση ήταν άμεση. Η Εθνική Συσπείρωση, η Ανυπότακτη Γαλλία και το Κομμουνιστικό κόμμα προανήγγειλαν ότι καταθέτουν αμέσως προτάσεις μομφής κατά της νέας κυβέρνησης. Επίσης, ο Ερίκ Σιοτί, πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, κάλεσε τα κόμματα να καταψηφίσουν την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, οι Σοσιαλιστές διέψευσαν δημοσιεύματα πως υπάρχει συμφωνία τους με τον Λεκορνού ότι δεν θα καταθέσουν πρόταση μομφής εναντίον του και συμπλήρωσαν ότι περιμένουν τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης, για τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνού πρωθυπουργό και του ανέθεσε να σχηματίσει κυβέρνηση», ανακοίνωσε το Ελιζέ, δίχως να δώσει πληροφορίες για τις διαβουλεύσεις του Μακρόν με τα κόμματα. Ο πρόεδρος δίνει «λευκή επιταγή στον πρωθυπουργό», δήλωσαν από το περιβάλλον του Μακρόν, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε τον Σεμπαστιάν Λεκορνού ως νέο πρωθυπουργό, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Την περασμένη Κυριακή (5/10), ο Λεκορνού διόρισε την κυβέρνησή του. Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσαν οι επιλογές του, μόλις 14 ώρες αργότερα υπέβαλε την παραίτησή του. Αρχικά, ο Μακρόν του ζήτησε να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τα κόμματα έως την Τετάρτη (8/10). Στη συνέχεια, έγινε γνωστό ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα ανακοίνωνε απόψε το όνομα του νέου πρωθυπουργού, που τελικά ήταν το ίδιο άτομο.

Λεκορνού: Να βάλουμε τέλος στην πολιτική κρίση

«Αποδέχομαι, για λόγους καθήκοντος, την αποστολή που μου ανέθεσε ο πρόεδρος να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω έναν προϋπολογισμό για τη Γαλλία μέχρι το τέλος του χρόνου και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των συμπατριωτών μας», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο Λεκορνού.

«Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την πολιτική κρίση που εξοργίζει τον γαλλικό λαό και στην αστάθεια, η οποία είναι επιζήμια για την εικόνα και τα συμφέροντα της Γαλλίας», υπογράμμισε.

Αυτό, συνέχισε, μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, αντλώντας τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες. «Όλα τα ζητήματα που προέκυψαν στις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών, θα αποτελέσουν αντικείμενο κοινοβουλευτικής συζήτησης. Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές θα είναι σε θέση να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να συνεχιστούν μέχρι τέλους», επεσήμανε.

Η αποκατάσταση των δημοσιονομικών «παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας, κανένας δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την αναγκαιότητα», υπογράμμισε ο Λεκορνού.

Επίσης διεμήνυσε πως «παρότι όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές και χρήσιμες», όσοι «ενταχθούν στην κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτούν ότι θα αποστασιοποιηθούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027».

Η νέα κυβέρνηση «πρέπει να ενσαρκώνει την ανανέωση και την ποικιλομορφία των δεξιοτήτων. Θα κάνω τα πάντα για να πετύχω σε αυτή την αποστολή», κατέληξε.

{https://x.com/SebLecornu/status/1976740050022154629}

Οι διαβουλεύσεις του Μακρόν με τα κόμματα

Νωρίτερα σήμερα, ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, εκτός από την Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν και την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν.

Οι ηγέτες της Αριστεράς εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι ο Μακρόν δεν θα επέλεγε πρωθυπουργό από τις τάξεις τους. Η αγανακτισμένη αντίδρασή τους δείχνει ότι η νέα κυβέρνηση μπορεί να είναι τόσο εύθραυστη όσο η προηγούμενη, σημειώνει το Reuters.

Μία ακόμα κατάρρευση κυβέρνησης θα αυξήσει τις πιθανότητες να προκηρύξει ο Μακρόν πρόωρες εκλογές, ένα σενάριο που ωφελεί περισσότερο την ακροδεξιά, συμπληρώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.