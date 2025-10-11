Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη γερμανική πόλη Γκίσεν, της Γερμανίας, όταν άγνωστος πυροβόλησε σε αγορά, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.
Όπως έγινε γνωστό, η αστυνομία έχει αποκλείσει τις εισόδους στην αγορά.
Οι συνθήκες του περιστατικού δεν είναι ακόμη γνωστές και δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς πόσα άτομα τραυματίστηκαν και πόσο σοβαροί είναι οι τραυματισμοί τους.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τρία άτομα φέρονται να έχουν τραυματιστεί ενώ υπάρχουν σχετικές αναφορές για πολλούς ακόμα.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στην εφημερίδα BILD: «Δεν υπάρχουν θύματα. Δεν μπορώ να σχολιάσω την έκταση των τραυματισμών αυτή τη στιγμή». «Βρισκόμαστε στην περιοχή με μεγάλο αριθμό αστυνομικών» πρόσθεσε.