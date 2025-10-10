Η φωτογραφία που ανάρτησε η Ιβάνκα Τραμπ από το Ισραήλ.

Η κόρη του Νόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα μαζί με τον σύζυγό της, και απεσταλμένο του Τραμπ στις συνομιλίες για τη Γάζα, Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ επισκέφθηκαν την Παρασκευή το Τείχος των Δακρύων.

Ο Γουίτκοφ είπε ότι νιώθει χαρούμενος και ευλογημένος για την υπογραφή της συμφωνία και που οι όμηροι επιστρέφουν. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι όμηροι ελπίζουμε να απελευθερωθούν τη Δευτέρα», είπε και τόνισε ότι «θα υπάρξει ειρήνη και πολλές ζωές θα σωθούν».

{https://twitter.com/visegrad24/status/1976663030974058978}

Από την άλλη η κόρη Τραμπ ανάρτησε μία ινσταγκραμική φωτογραφία της από το σημείο, με δύο emoji: ένα της προσευχής και μία καρδιά.

{https://twitter.com/IvankaTrump/status/1976660052372255195}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στο Ισραήλ την Πέμπτη, μια ημέρα αφότου βοήθησαν στην εξασφάλιση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Τραμπ πρόκειται να συναντήσει τους δύο βασικούς απεσταλμένους του και την κόρη του στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί και να απευθυνθεί στην Κνεσέτ πριν αναχωρήσει την ίδια ημέρα.