Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ τη Δευτέρα, ανέφερε η Ισραηλινή Αστυνομία σε ανακοίνωσή της, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμόσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Χιλιάδες αστυνομικοί, προσωπικό της Συνοριακής Αστυνομίας και εθελοντές θα αναπτυχθούν κατά την επίσκεψη του Τραμπ στη χώρα, ανέφερε η μονάδα του εκπροσώπου της αστυνομίας ενώ θα κλείσουν δρόμοι και θα απαγορευτεί η πτήση αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των drones μεταξύ άλλων.

Από τον Λευκό Οίκο δεν έχουν επιβεβαιώσει την επίσκεψη ωστόσο ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα «προσπαθήσει να κάνει ένα ταξίδι» στην περιοχή για να σηματοδοτήσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, η οποία, όπως είπε, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

Το χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί για να απευθυνθεί στην Κνεσέτ πριν αναχωρήσει την ίδια ημέρα, Στην Κνεσέτ θα εκφωνήσει ομιλία και θα συναντήσει τους απελευθερωμένους ομήρους, επιβεβαιώνει Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel.

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ισραηλινού και του Αμερικανού αξιωματούχου, κατά την οποία η ομάδα του Τραμπ δήλωσε ότι «θα είναι μια σύντομη επίσκεψη», δήλωσε ο αξιωματούχος. Σύμφωνα με το Channel 12, ο Τραμπ θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στις 9:20 π.μ. και θα γίνει εκεί δεκτός με επίσημη τελετή. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθεί στην Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ για την ομιλία του. Το χρονοδιάγραμμα περιορίζεται από την εβραϊκή γιορτή Σιμχάτ Τορά, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα το βράδυ.

Μετά την ομιλία του, ο Τραμπ θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσει και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, παρά τις αρχικές αναφορές, δεν αναμένεται να διανυκτερεύσει στο Ισραήλ. Επίσης ο Τραμπ δεν θα σταματήσει στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, παρά την πρόσκληση του Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων και Αγνοούμενων να μιλήσει εκεί, για λόγους ασφαλείας, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan ανέφερε ότι ο Τραμπ αρχικά αναμενόταν να φτάσει την Κυριακή, αλλά το ταξίδι αναβλήθηκε για την επομένη λόγω δυσκολιών που προέκυψαν από την οργάνωσή του σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Τραμπ επίσης αναμένεται να φτάσει πρώτα στην Αίγυπτο, όπου είχε προσκληθεί από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι για να παραστεί στην υπογραφή της «επίσημης συμφωνίας» όπως έχει πει ο ίδιος.

Επιχείρηση «Μπλε Ασπίδα 6»

Η αστυνομία εξέδωσε εντολή και θέτει τις δυνάμεις της σε επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει της άφιξης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ τη Δευτέρα. Η επιχείρηση θα χωριστεί σε τρεις φάσεις και θα περιλαμβάνει προετοιμασίες στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κατά μήκος των οδών μεταφοράς και στους χώρους επίσκεψης του προέδρου.

Χιλιάδες αστυνομικοί, στρατεύματα της Συνοριακής Αστυνομίας και εθελοντές θα αναπτυχθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να ασφαλίσουν την εκδήλωση και να διατηρήσουν τη δημόσια τάξη.

Η επιχείρηση «Μπλε Ασπίδα 6» θα διεξαχθεί υπό τη διοίκηση του Αστυνομικού Επιτρόπου Ντάνι Λέβι και θα ηγηθεί ανώτερων αστυνομικών αξιωματούχων. Οι κύριες προετοιμασίες θα επικεντρωθούν στην περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, στην περιοχή της Ιερουσαλήμ και στις κύριες οδούς που οδηγούν στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Τραμπ, αναμένονται σημαντικές διαταραχές στην κυκλοφορία και αποκλεισμοί δρόμων. Επιπλέον, η λειτουργία οποιουδήποτε αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων των drones, απαγορεύεται αυστηρά στον εναέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την Ιερουσαλήμ.

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των ομήρων

Την ίδια ώρα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της αποχώρησης από τη Γάζα και ότι η περίοδος των 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων έχει ξεκινήσει.

Σύμφωνα με το Times of Israel, οι IDF ολοκλήρωσαν την αποχώρηση προς τις συμφωνημένες γραμμές ανάπτυξης στη Λωρίδα της Γάζας την Παρασκευή το μεσημέρι, ξεκινώντας επίσημα μια εκεχειρία και μια 72ωρη αντίστροφη μέτρηση, κατά την οποία η Χαμάς υποχρεούται να απελευθερώσει όλους τους ζωντανούς ομήρους και όσες σορούς μπορεί να εξασφαλίσει, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας. Η παράδοση αναμένεται να γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει 1.950 Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων 250 κρατουμένων που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Το Ισραήλ δημοσίευσε την Παρασκευή την πλήρη λίστα με τους 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους, από αυτούς οι 15 θα αφεθούν ελεύθεροι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, 100 στη Δυτική Όχθη και 135 πρόκειται να απελαθούν.

Στις αλλαγές της τελευταίας στιγμής, οι διαπραγματευτές συμφώνησαν να ανταλλάξουν 11 κρατούμενους που συνδέονται με τη Φατάχ με κρατούμενους που συνδέονται με τη Χαμάς. Παρόλο που η Χαμάς απαίτησε την απελευθέρωση του εξέχοντος στελέχους της Φατάχ, Μαρουάν Μπαργκούτι, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για σχεδιασμό θανάσιμων τρομοκρατικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα, το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στη δημοσιευμένη λίστα.

Ο ηγέτης του Λαϊκού Μετώπου, Αχμάντ Σααντάτ, καθώς και τα ανώτερα στελέχη της Χαμάς, Ιμπραήμ Χαμέντ και Χασάν Σαλαμέχ, επίσης δεν πρόκειται να αποφυλακιστούν, παρά τις πιέσεις από τους διαπραγματευτές της Χαμάς.

Άλλοι 1.700 κρατούμενοι από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αλλά δεν συμμετείχαν σε αυτήν, θα αφεθούν ελεύθεροι να επιστρέψουν στη Λωρίδα της Γάζας ή θα εξοριστούν στο εξωτερικό. Μεταξύ εκείνων των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στη λίστα προς αποφυλάκιση είναι ο Λιάντ Αμπού αλ- Ρουμπ, διοικητής της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ στην περιοχή Τζενίν της Δυτικής Όχθης. Επίσης, πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι ο Μουχάμαντ Ζακάρνεχ και Μαχμούντ Καουάσμεχ, ανώτερο μέλος της Χαμάς.

Με πληροφορέις του CNN/Reuters/Times of Israel