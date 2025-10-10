Ο Λευκός Οίκος επέκρινε ευθέως την Επιτροπή Νόμπελ ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης και μέχρι στιγμής ο ίδιος τουλάχιστον δεν έχει σχολιάσει το γεγονός ότι η Επιτροπή απονομής των Νόμπελ έχρισε φετινή νικήτρια τη Μαρία Κορίνα Ματσάδοαπό την Βενεζουέλα.

Ίσως πάλι να μην σχολίασε ακόμα, επειδή το Truth Social, η δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, έχει «πέσει». Ή ίσως ακόμα και να είναι αυτός ο έμμεσος τρόπος του να απαντήσει. Για του λόγου το αληθές...

Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος πήρε θέση για το θέμα επικρίνοντας ευθέως την Επιτροπή Νόμπελ ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες σε όλο τον κόσμο, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές», δήλωσε ο Στίβεν Τσουνγκ, Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, σε ανάρτηση στο X, αντιδρώντας στην είδηση ​​ότι η Μαρία Κορίνα Ματσάντο κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης 2025.

«Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που να μπορεί να μετακινήσει βουνά με την απόλυτη δύναμη της θέλησής του. Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη».

