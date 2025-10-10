Ο Μακρόν έχει δώσει διορία μέχρι το βράδυ της Παρασκευή για την ανακοίνωση του νέου πρωθυπουργού, του έκτου μέσα σε δύο χρόνια.

Σε μία ύστατη προσπάθεια διάσωσης της πολιτικής ζωής της Γαλλίας και με την κρίση να βαθαίνει, μετά και την παραίτηση Λακορνού, λιγότερο από έναν μήνα από την ανάληψη της πρωθυπουργίας, ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους ηγέτες αρκετών πολιτικών κομμάτων στο γραφείο του ζητώντας να επιδείξουν «συλλογική ευθύνη», καθώς προσπαθεί να διορίσει νέο πρωθυπουργό ξανά.

Όλα τα πολιτικά κόμματα εκτός από το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ενιαίο κόμμα της αντιπολίτευσης, και την αριστερή La France Insoumise του Ζαν-Λυκ Μελανσόν κλήθηκαν στη συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων, πριν από την προθεσμία του Μακρόν για τον διορισμό νέου πρωθυπουργού έως το βράδυ της Παρασκευής.

Οι επικεφαλής κομμάτων όπως οι Σοσιαλιστές, οι Πράσινοι και οι Ρεπουμπλικάνοι έλαβαν την πρόσκληση στις 2 τα ξημερώματα σε ένδειξη μιας απέλπιδας προσπάθειας επίλυσης μιας φαινομενικά άλυτης πολιτικής κρίσης.

Ο Ζορντάν Μπαρντέλλα, πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, το οποίο είχε αρνηθεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση, δήλωσε ότι αισθάνεται τιμή που το κόμμα του δεν προσκλήθηκε. «Το κόμμα μας δεν πωλείται» είπε. Ο Μελανσόν, από την άλλη, δήλωσε ότι μόνο η παραίτηση του Μακρόν από την προεδρία και οι πρόωρες προεδρικές εκλογές θα φέρουν σταθερότητα στη Γαλλία. Το γραφείο του Μακρόν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Γάλλος πρόεδρος δεν πρόκειται να παρατηθεί πριν από τη λήξη της δεύτερης θητείας του την άνοιξη του 2027.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Μακρόν αντιμετωπίζει τη χειρότερη εσωτερική κρίση από τότε που κέρδισε για πρώτη φορά την προεδρία το 2017. Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνού, σύμμαχος του Μακρόν, παραιτήθηκε μόλις 14 ώρες μετά τον διορισμό νέας κυβέρνησής του, εν μέσω σφοδρής κριτικής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αρνείται να διευρύνει την κυβέρνηση σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες και απόψεις που αντανακλούν το κοινοβούλιο.

Ο Λεκορνού παραιτήθηκε πριν παραστεί καν στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ή εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία στο κοινοβούλιο. Εβδομάδες νωρίτερα, ο προκάτοχός του, Φρανσουά Μπαϊρού, υπέβαλε την παραίτησή του στις 9 Σεπτεμβρίου, μία μερά μετά την πτώση της κυβέρνησής του λόγω των προτεινόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό.

Ο Λεκορνού ήταν ο τρίτος πρωθυπουργός μέσα σε ένα χρόνο. Το κοινοβούλιο παραμένει διαιρεμένο σε τρία μπλοκ: την αριστερά, την άκρα δεξιά και το κέντρο, κανένα από τα οποία δεν έχει σαφή πλειοψηφία. Ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος πρέπει να συμφωνηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων, παρόλο που τα πολιτικά κόμματα βρίσκονται σε διαμάχη και δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση.

Ο Μακρόν αναζητά τον έκτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια και θα πρέπει να βρει μια προσωπικότητα που θα μπορεί να οδηγήσει σε κάποιου είδους συμβιβασμό ή συμφωνίας μεταξύ πολύ διαφορετικών πολιτικών κομμάτων, προκειμένου να περάσει ο προϋπολογισμός μέσα σε ένα διασπασμένο κοινοβούλιο. Για να τηρηθούν οι προθεσμία για τον προϋπολογισμό, ο νέος πρωθυπουργός πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Με πληροφορίες του Guardian