Υποχωρεί η προοπτική των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, εκτίμησε ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνού, δήλωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να διορίσει τον διάδοχό του τις επόμενες 48 ώρες και εκτίμησε ότι υποχωρεί η προοπτική των πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

«Είπα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι η προοπτική της διάλυσης (του κοινοβουλίου) υποχωρεί και πως πιστεύω ότι η κατάσταση επιτρέπει να διορίσει πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες», δήλωσε ο Λεκορνού στο France 2. «Η αποστολή μου τώρα ολοκληρώθηκε», δήλωσε. Παραμένει απερχόμενος πρωθυπουργός, αλλά ολοκλήρωσε, όπως είπε, αυτό που του ανέθεσε ο Μακρόν τη Δευτέρα. Μετά την παραίτηση του Λεκορνού, ο Γάλλος πρόεδρος του ανέθεσε να κάνει τις τελευταίες διαβουλεύσεις με τα κόμματα, έως το βράδυ της Τετάρτης.

Σε ερώτηση για όσους ζητούν την παραίτηση του Μακρόν, απάντησε: «Ως υπουργός υπεύθυνος για τις ένοπλες δυνάμεις, μπορώ να σας πω ότι αυτή δεν είναι κατάλληλη στιγμή να αλλάξουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Μετά τις διαβουλεύσεις με τα κόμματα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας εξέφρασε την πεποίθηση πως «υπάρχει μια απόλυτη πλειοψηφία στην εθνοσυνέλευση που απορρίπτει τη διάλυση, όχι μόνο λόγω φόβου για επιστροφή στις κάλπες, όπως ακούστηκε».

Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει μία σχετική πλειοψηφία αρκετών κομμάτων, που είναι έτοιμη να συμφωνήσει στον προϋπολογισμό. Αυτή η πορεία είναι «ακόμα εφικτή», συμπλήρωσε, αλλά παραδέχθηκε πως είναι «δύσκολη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ερωτηθείς για τον προϋπολογισμό, απάντησε: «Όλα τα κόμματα που ήρθαν να με δουν, με εξαίρεση την Ανυπότακτη Γαλλία και την Εθνική Συσπείρωση, μου είπαν ότι θα ήταν υπερβολικά επικίνδυνο να μην έχουμε προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου. Βεβαιώθηκα ότι υπήρχε προσχέδιο. Δεν θα είναι τέλειο, θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης».

Με πληροφορίες από Le Monde