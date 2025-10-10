Ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο τρίτος στη Γαλλία σε λιγότερο από έναν χρόνο και θα αντιμετωπίσει το δύσκολο έργο να διαπραγματευτεί και να περάσει τον προϋπολογισμό σε ένα βαθιά διχασμένο και εχθρικό κοινοβούλιο.

Σε συνομιλίες της τελευταίας στιγμής κάλεσε ο Εμανουέλ Μακρόν τους πολιτικούς αρχηγούς στη Γαλλία - πλην Λεπέν και Μελανσόν - λίγες ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, απόψε, να ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό της χώρας, μετά την παραίτηση Λεκορνού.

Η γαλλική πολιτική βρίσκεται σε αδιέξοδο από τότε που ο Μακρόν πήρε το ρίσκο πέρυσι να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, ελπίζοντας ότι θα εδραιώσει την εξουσία του, αλλά αντίθετα κατέληξε σε ένα κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία, «χαρίζοντας» περισσότερες έδρες στην ακροδεξιά, σχολιάζει το France24.

Όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, εκτός από την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση και το ακροαριστερό Ανυπότακτη Γαλλία, έλαβαν πρόσκληση να συμμετάσχουν στις συνομιλίες σήμερα το μεσημέρι, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης προχωρούν προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι ο Μακρόν - ο οποίος δεν έχει ακόμη απευθυνθεί στους πολίτες για την κατάσταση - θα είναι σε θέση να ορίσει νέο πρωθυπουργό μέχρι απόψε.

Η Γαλλία βυθίστηκε σε πολιτική κρίση τη Δευτέρα, όταν ο Λεκορνού παραιτήθηκε από το αξίωμα του πρωθυπουργού, μόλις 14 ώρες μετά την παρουσίαση της νέας κυβέρνησής του.

Υπήρχαν φήμες ότι ο Μακρόν θα ορίσει κάποιον είτε από το στρατόπεδό του είτε τεχνοκράτη.

Χωρίς «φιλοδοξίες»

Ο Λεκόρνου δήλωσε ότι ένα αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 θα μπορούσε να υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο τη Δευτέρα, που είναι η προθεσμία για την ψήφιση του νομοσχεδίου από το κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του έτους.

Αυτό σημαίνει ότι θα ανακοινωθεί το νέο υπουργικό συμβούλιο μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου.

Ο Λεκόρνου πρότεινε την Τετάρτη να διοριστεί μια πιο τεχνοκρατική κυβέρνηση, τα μέλη της οποίας δεν θα πρέπει να έχουν «φιλοδοξίες» να υποβάλουν υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027.