Tο άγνωστης ταυτότητας drone πετούσε λίγο μετά τις 19:00 και για περίπου ένα λεπτό σε χαμηλό ύψος πάνω από τον διάδρομο της αεροπορικής βάσης του NATO.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στη ΝΑΤΟϊκή βάση στο Γκαϊλενκίρχεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όταν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, εντοπίστηκε ύποπτο drone εντός της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων γύρω από τη βάση.

Tο άγνωστης ταυτότητας drone πετούσε λίγο μετά τις 19:00 (τοπική ώρα) και για περίπου ένα λεπτό σε χαμηλό ύψος πάνω από τον διάδρομο της αεροπορικής βάσης, από την οποία απογειώνονται τα αναγνωριστικά αεροσκάφη AWACS της Συμμαχίας, σύμφωνα με το περιοδικό. Ενημερώθηκε αμέσως η αστυνομία, της οποίας αρμοδιότητα είναι η άμυνα έναντι των drones, δεν κατέστη ωστόσο δυνατό να εξακριβωθούν τα στοιχεία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Την Πέμπτη εκπρόσωπος της βάσης επιβεβαίωσε ότι, αφού εντοπίστηκε ένα drone από σύστημα αισθητήρων, ερευνήθηκε ενδελεχώς η περιοχή, αλλά δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Λόγω όμως της τρέχουσας «αυξημένης ευαισθησίας», κάθε αναφορά για drone λαμβάνεται σοβαρά υπ'όψιν, πρόσθεσε. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο να επρόκειτο για «εσφαλμένο συναγερμό».

Η βάση παρακολούθησης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ

Η συγκεκριμένη βάση του ΝΑΤΟ στο Γκαϊλεννκίρχεν είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παρακολούθηση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Εκεί άλλωστε σταθμεύουν πολλά από τα αναγνωριστικά αεροσκάφη AWACS, τα οποία χρησιμοποιεί η Συμμαχία για να παρακολουθεί τον εναέριο χώρο στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, από όπου συχνά εισβάλλουν ύποπτα drones.

Λόγω του ρόλου της αυτού, η βάση είναι μια από τις στρατιωτικές τοποθεσίες τις οποίες οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις προστατεύουν εντατικά, μεταξύ άλλων με συστήματα αισθητήρων που μπορούν να ανιχνεύσουν ακόμη και μικρά drones. Τα αμυντικά συστήματα έχουν ωστόσο σχετικά μικρή επιχειρησιακή εμβέλεια, είναι επομένως κατάλληλα μόνο για την προστασία της ίδιας της βάσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες ενόψει της τροποποίησης του Νόμου περί Ασφάλειας της Αεροπλοΐας για τη βελτίωση της προστασίας από τα drones.

«Δεν υπάρχει 100% προστασία από τα drones, πουθενά στον κόσμο», δήλωσε ο υπουργός και διευκρίνισε ότι αν και η Bundeswehr διαθέτει κατάλληλα συστήματα για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση drones, αυτά δεν είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, στο εξής η ομοσπονδιακή αστυνομία θα έχει την εξουσιοδότηση ακόμη και να καταρρίψει drone, εφόσον θεωρηθεί επικίνδυνο. Προς το παρόν, επιτρέπεται να αναληφθεί δράση κατά των drones μόνο πάνω από στρατιωτικό χώρο.