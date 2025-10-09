Από τις αρχές Αυγούστου, τουλάχιστον 21 παιδιά, στα οποία είχε χορηγηθεί αυτό το σιρόπι, έχασαν τη ζωή τους.

Η ινδική αστυνομία συνέλαβε σήμερα τον ιδιοκτήτη της φαρμακοβιομηχανίας, η οποία παρασκευάζει ένα σιρόπι για τον βήχα που είναι ύποπτο ότι τους δύο τελευταίους μήνες έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 20 παιδιά.

Επικεφαλής της Sresan Pharmaceuticals, ο Γκ. Ρανγκανατάν, 75 ετών, συνελήφθη στην κατοικία του στο Τσενάι (νότια Ινδία) στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονίες εξ αμελείας, δήλωσε αστυνομική πηγή.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε ανακοινώσει αμοιβή 20.000 ρουπιών για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον ιδιοκτήτη της φαρμακευτικής εταιρείας.

Από τις αρχές Αυγούστου, τουλάχιστον 21 παιδιά, στα οποία είχε χορηγηθεί αυτό το σιρόπι, έχασαν τη ζωή τους στο κρατίδιο Μάντια Πραντές (κεντρική Ινδία), καθώς και άλλα στο κρατίδιο του Ρατζαστάν (δυτική Ινδία), έγινε γνωστό από τον τοπικό Τύπο.

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας, εργαστηριακά τεστ στο σιρόπι που κατανάλωσαν τα θύματα, όλα ηλικίας κάτω των 5 ετών, αποκάλυψαν την παρουσία διαιθυλενογλυκόλης (DEG), μιας ουσίας θανάσιμης ακόμα και σε μικρές δόσεις.

«Τα δείγματα που αναλύθηκαν περιείχαν ποσότητες DEG ανώτερες από τα επιτρεπτά όρια», είχε αναφέρει το υπουργείο την περασμένη εβδομάδα.

Η παρτίδα του σιριοπιού, που προκάλεσε τους θανάτους, είχε παρασκευασθεί από τη Sresan Pharma σε ένα από τα εργοστάσιά της στο Ταμίλ Ναντού (νότια Ινδία).

Ο υπουργός Υγείας του Ταμίλ Ναντού, κ. Σουμπραμάνιαμ, δήλωσε: «Η άδεια της φαρμακευτικής εταιρείας θα ακυρωθεί οριστικά σε μερικές ημέρες. Προς το παρόν έχει ανασταλεί προσωρινά. Μετά από περαιτέρω έρευνα και επιθεώρηση, η άδεια θα ακυρωθεί οριστικά».

Η πώληση αυτού του σιροπιού έχει έκτοτε απαγορευθεί σε τρία ινδικά κρατίδια.

Τα αντιβηχικά σιρόπια, που παρασκευάζονται στην Ινδία, έχουν ενοχοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για ύποπτους θανάτους που συνδέονται με την κατανάλωσή τους και σε άλλες χώρες του κόσμου.

Το 2022 είχαν θεωρηθεί υπεύθυνα για το θάνατο περισσότερων από 70 παιδιά στην Γκάμπια της Αφρικής.

Διευκρινίσεις ζήτησε ο ΠΟΥ

Υπενθυμίζεται ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε διευκρινίσεις από το Νέο Δελχί για το αν ένα σιρόπι για τον βήχα, που συνδέεται με θανάτους παιδιών στην Ινδία, έχει εξαχθεί σε άλλες χώρες, όπως δήλωσε σήμερα στο Reuters η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι θα αξιολογήσει την ανάγκη έκδοσης Παγκόσμιου Συναγερμού για Ιατρικά Προϊόντα σχετικά με το σιρόπι Coldrif αφού λάβει επίσημη επιβεβαίωση από τις ινδικές αρχές.

Η ουσία διαιθυλενογλυκόλη χρησιμοποιείται ως διαλύτης, ως αντιψυκτικό και σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.