Τουλάχιστον 17 παιδιά, μικρότερα των πέντε ετών, πέθαναν στην Ινδία τον τελευταίο μήνα μετά τη χορήγηση σιροπιού για τον βήχα, το οποίο περιείχε διαιθυλενογλυκόλη (χρησιμοποιείται ως διαλύτης, ως αντιψυκτικό και σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές) σε ποσότητα σχεδόν 500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητεί διευκρινίσεις από το Νέο Δελχί για το αν ένα σιρόπι για τον βήχα, που συνδέεται με θανάτους παιδιών στην Ινδία, έχει εξαχθεί σε άλλες χώρες, όπως δήλωσε σήμερα στο Reuters η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι θα αξιολογήσει την ανάγκη έκδοσης Παγκόσμιου Συναγερμού για Ιατρικά Προϊόντα σχετικά με το σιρόπι Coldrif αφού λάβει επίσημη επιβεβαίωση από τις ινδικές αρχές.

Ξυπνούν μνήμες 1986

Τον Ιανουάριο του 1986, το νοσοκομείο JJ της Βομβάης αντιμετώπισε μια άνευ προηγουμένου ιατρική έκτακτη ανάγκη. Ο Δρ Ishwar Gilada, τότε ειδικευόμενος ιατρός, θυμάται στο News18: «Ένας ασθενής στην οφθαλμολογική πτέρυγα λιποθύμησε. Λίγο μετά, ένας άλλος στην νευρολογική πτέρυγα κατέρρευσε. Και οι δύο ανέπτυξαν νεφρική ανεπάρκεια. Μέσα σε δύο εβδομάδες, 14 ασθενείς πέθαναν και αναζητούσαμε απεγνωσμένα απαντήσεις».

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ένα σιρόπι που χορηγούταν στους ασθενείς περιείχε 90% διαιθυλενογλυκόλη (DEG), μια χημική ουσία ακατάλληλη για ανθρώπινη κατανάλωση. Το σιρόπι, που ήταν διαθέσιμο στην αγορά, υπήρχε και στα νοσοκομεία, προκαλώντας πολλούς θανάτους.

Η έκθεση που προέκυψε από έρευνα που ακολούθησε ανέφερε παραλείψεις στα νοσοκομεία, ελλιπή εποπτεία από το Τμήμα Ελέγχου Φαρμάκων και διαφθορά σε μια μονάδα ανασυσκευασίας.

Τώρα, δεκαετίες αργότερα, ο εφιάλτης ξαναζωντανεύει: Οι έρευνες εντόπισαν 48,6% DEG στο σιρόπι για το βήχα Coldrif, την ίδια θανατηφόρα ένωση που ήταν υπεύθυνη για τους θανάτους του 1986.