Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός διεμήνυσε πως η πιθανότητα διάλυσης του γαλλικής Εθνοσυνέλευσης φαίνεται πλέον μακρινή, καθώς υπάρχει «συναίνεση» για την πολυπόθητη ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026.

«Φως στο τούνελ» της πολιτικής κρίσης στην οποία έχει βυθιστεί η Γαλλία έριξε σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνού, κάνοντας λόγο για μια «γενική προθυμία» των κομμάτων για ψήφιση προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους.

«Ανάμεσα στα καλά νέα, μπορώ να σας πω ότι όλες οι διαβουλεύσεις που είχα με την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, την κα. Μπρον Πιβέ, τον πρόεδρο της Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέρ, αλλά και τα πολιτικά κόμματα UDI, LIOT, Les Républicains, Place publique, MoDem, Horizon, Renaissance και άλλα, δείχνουν ότι υπάρχει επιθυμία να υπάρξει προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου φέτος».

«Αυτή η επιθυμία δημιουργεί δυναμική και σύγκλιση, που καθιστούν τις πιθανότητες διάλυσης [της Εθνοσυνέλευσης] πιο μακρινές», ανέφερε από την αυλή του Ματινιόν στο Παρίσι, προαναγγέλλοντας συνάντηση με τον Μακρόν το βράδυ της Τετάρτης για να συζητήσουν τα αποτελέσματα των συνομιλιών του με τα πολιτικά κόμματα.

Η γαλλική Le Monde ανέφερε ότι οι δηλώσεις έγιναν λίγο πριν τη συνάντηση Λεκορνού με εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν σήμερα με τους Οικολόγους και το Κομμουνιστικό Κόμμα, προκειμένου «να δει ποιες παραχωρήσεις ζητούν από υπόλοιπα πολιτικά κόμματα για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα, αλλά και ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένοι να κάνουν, αν χρειαστεί, για να την επιτρέψουν».

Ο Λεκορνού διευκρίνισε την Τετάρτη ότι οι απερχόμενοι υπουργοί της κυβέρνησής του δεν θα λάβουν αποζημίωση - θέμα που φέρεται να έχει ενοχλήσει «ένα ορισμένο μέρος των Γάλλων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως σημείωσε, «στην πραγματικότητα, τα μέλη της κυβέρνησης, όταν αποχωρούν από το αξίωμα, δικαιούνται τρεις μήνες αποζημίωση, εφόσον δεν έχουν άλλα εισοδήματα. Είναι προφανές ότι οι υπουργοί που υπηρέτησαν μόνο για λίγες ώρες δεν θα λάβουν αυτές τις αποζημιώσεις. Αποφάσισα να τις αναστείλω. Δεν μπορούμε να ζητούμε την εξοικονόμηση χρημάτων, χωρίς να δίνουμε το παράδειγμα».

Σημειώνεται πως ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας ξεκίνησε την Τρίτη μια τελευταία προσπάθεια για να συγκεντρώσει διακομματική στήριξη για την διαλυμμένη κυβέρνησή του - που περιλαμβάνει επί της ουσίας τη ραχοκοκκαλιά της επίσης έκπτωτης κυβέρνησης Μπαϊρού.

Απομονωμένος ο Μακρόν, τον εγκαταλείπουν ακόμη κι οι πρωθυπουργοί του

Ο πρόεδρος Μακρόν βρέθηκε την Τρίτη υπό πίεση ακόμη και από συμμάχους του, που ζητούν τώρα να βρει γρήγορη λύση στο πολιτικό αδιέξοδο της Γαλλίας, που πρακτικά προκάλεσε ο ίδιος.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, που πλέον ηγείται του κεντρώου κόμματος Renaissance του Μακρόν, εμφανίστηκε στην εθνική τηλεόραση το βράδυ της Δευτέρας και δήλωσε ότι «δεν κατανοεί πλέον» τις αποφάσεις του προέδρου.

Ο Εντουάρ Φιλίπ, άλλος πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν και υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, πήγε ένα βήμα παραπέρα την Τρίτη, καλώντας τον να παραιτηθεί από το αξίωμα μόλις ψηφιστεί ο προϋπολογισμός.

Τη σκυτάλη πήρε η Ελιζαμπέτ Μπορν - η πρωθυπουργός υπό την οποία ο Μακρόν έφερε την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό - η οποία δήλωσε στη Le Parisien ότι πλέον τάσσεται υπέρ της αναστολής του νόμου, καθώς είναι «σημαντικό να ξέρεις πότε να ακούς και να ενεργείς».

Ο Μακρόν - πρόεδρος από το 2017 - αντιμετωπίζει τη χειρότερη εσωτερική πολιτική κρίση της θητείας του, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του έβδομου πρωθυπουργού του, που έχει πλέον περιθώριο μέχρι το βράδυ της Τετάρτης προκειμένου να καταλήξει σε έναν συμβιβασμό για βιώσιμη κυβέρνηση συνασπισμού.