Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να καταργήσει τις σφραγίδες στα διαβατήρια και να υιοθετήσει ένα νέο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των συνόρων.

Από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου οι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ που θα ταξιδεύουν στην Ευρώπη θα υποχρεούνται να καταχωρούν τα βιομετρικά τους στοιχεία στα σύνορα - φωτογράφιση προσώπου και σάρωση δαχτυλικών αποτυπωμάτων - κάτι που ενδεχομένως να προκαλέσει καθυστερήσεις στην αρχή, ωστόσο απλοποιείται η διαδικασία.

Ακολουθεί οδηγός του Guardian με όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες.

Τι αλλάζει στην ΕΕ

Οι μη Ευρωπαίοι πολίτες που ταξιδεύουν στις 29 χώρες της ζώνης Σένγκεν, καθώς και σε Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία – θα εισέρχονται χρησιμοποιώντας το νέο σύστημα εισόδου/εξόδου.

Η Ιρλανδία και η Κύπρος θα συνεχίσουν να σφραγίζουν τα διαβατήρια των εισερχόμενων επιβατών. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει στη ζώνη Σένγκεν.

Πού θα εφαρμόζεται το EES

Αντί να χρησιμοποιούν σφραγίδες, οι χώρες της ζώνης θα φωτογραφίζουν τα πρόσωπα, θα παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα και θα καταγράφουν τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών.

«Το EES θα αντικαταστήσει σταδιακά τις σφραγίδες διαβατηρίων με ένα ψηφιακό σύστημα που καταγράφει την είσοδο και την έξοδο των ταξιδιωτών, επιταχύνοντας τους συνοριακούς ελέγχους και βοηθώντας το προσωπικό να εργάζεται πιο αποτελεσματικά», αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ.

Πού θα εφαρμοστούν οι βιομετρικοί έλεγχοι:





Το νέο σύστημα έχει επίσης ως στόχο την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και την παροχή μεγαλύτερης πρόσβασης στις πληροφορίες των ταξιδιωτών στις Αρχές, κάτι που, σύμφωνα με τις χώρες, θα μειώσει τους κινδύνους για την ασφάλεια.

Πότε θα συμβεί

Η εφαρμογή του συστήματος ξεκινά το προσεχές Σαββατοκύριακο, ωστόσο οι αλλαγές θα είναι σταδιακές, με το EES να αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό έως τις 10 Απριλίου 2026.

Ποιοι θα επηρεαστούν

Όσοι δεν διαθέτουν διαβατήριο της ΕΕ και ταξιδεύουν στις χώρες της ζώνης Σένγκεν για σύντομο χρονικό διάστημα, θα χρησιμοποιούν το EES, το οποίο είναι δωρεάν.

Σύμφωνα με το Travel Europe, ως «σύντομο χρονικό διάστημα» ορίζεται η διαμονή έως 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.

Εάν οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης που είναι διαθέσιμο στον προορισμό τους ή μια εφαρμογή για κινητά, εφόσον η χώρα στην οποία ταξιδεύουν προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, η διέλευση των συνόρων θα είναι ταχύτερη.

Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Μόλις φτάσουν οι ταξιδιώτες, θα πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κώδικα συνόρων Σένγκεν και θα δημιουργηθεί ένα αρχείο με τα στοιχεία τους. Το αρχείο αυτό διατηρείται για τρία χρόνια, οπότε σε αυτό το διάστημα για την επανείσοδο των ταξιδιωτών θα χρησιμοποιούνται μόνο τα δακτυλικά αποτυπώματα ή η φωτογραφία προσώπου τους.

Ο ιστότοπος Smartraveller της αυστραλιανής κυβέρνησης προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στην αρχή: «Η διαδικασία εγγραφής θα διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά, ωστόσο όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μεγαλύτερες ουρές στα σύνορα».

Διαμονή πάνω από 180 ημέρες

Η Αυστραλία έχει συνάψει συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με αρκετές χώρες της ζώνης Σένγκεν, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία και η Σουηδία.

Κάθε μία από αυτές τις χώρες προσφέρει απαλλαγή από την υποχρέωση βίζας, με τον δικό της τρόπο, και οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν τους όρους της συμφωνίας.

Με πληροφορίες από Guardian