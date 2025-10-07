Ο Φλόριαν Μπινάι, γνωστός για τις μιμήσεις του ως Έντι Ράμα, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για δήμαρχος Τιράνων και έλαβε αμέσως υποστήριξη από τον Σαλί Μπερίσα.

Θεωρείται ο «Αλβανός Ζελένσκι». Ο λόγος για τον κωμικό Φλόριαν Μπινάι, που ανακοίνωσε την υποψηφιότητα για δήμαρχος Τιράνων.

Ο διάσημος παρουσιαστής που σατιρίζει σφόδρα τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο Φλόριαν Μπινάι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για δήμαρχος των Τιράνων, με την υποστήριξη του ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα.

Οι πρόωρες εκλογές διεξάγονται στις 9 Νοεμβρίου στην αλβανική πρωτεύουσα, μετά την απομάκρυνση του πρώην δημάρχου Έριον Βελιάι. Ο πρώην δήμαρχος είναι έγκλειστος με την υποψία διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας, κάτι που ο ίδιος αρνείται. Ο νικητής της αναμέτρησης θα κατέχει τη θέση για δύο χρόνια μέχρι τις επόμενες εθνικές τοπικές εκλογές.

Ο Μπινάι, γνωστός για τις παράξενες μιμήσεις του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Έντι Ράμα και τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση σε ώρες υψηλής τηλεθέασης, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα το Σάββατο.

{https://www.instagram.com/p/C7E57jBNHVR/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αποφάσισα να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου για Δήμαρχος των Τιράνων... Πιστεύω ότι η συμβολή μου θα χρησιμεύσει, αν και μισή εντολή, στην ελπίδα και την ενότητα, βελτιώνοντας τη ζωή όλων των κατοίκων της πρωτεύουσας», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Facebook.

Η ανακοίνωση δέχθηκε άμεσα την υποστήριξη του Μπερίσα, ο οποίος αντιμετωπίζει και ο ίδιος προβλήματα με τον νόμο. Ο Μπερίσα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι όλοι οι ψηφοφόροι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα του κωμικού, με το κεντροδεξιό Δημοκρατικό Κόμμα του να ηγείται της ψηφοφορίας.

Ο Μπερίσα δήλωσε στο Politico ότι «ο Φλόριαν Μπινάι είναι ένας ατρόμητος κοινωνικός ακτιβιστής, ένας γενναίος υποστηρικτής των σκοπών των πολιτών, ειδικά κατά της διαφθοράς τόσο στην τηλεόραση όσο και εκτός τηλεόρασης, και ένας εξαιρετικός επικοινωνιολόγος. Ενσαρκώνει ακριβώς αυτό που αναζητά η αλβανική αντιπολίτευση: όχι μόνο έναν τρόπο να διευρύνει την εμβέλειά της, αλλά και μια απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για καθαρά, νεανικά και αστικά δημόσια προφίλ».

Ο Μπινάι έχει μπει ήδη σε μία άτυπη σύγκριση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επίσης ήταν γνωστός κωμικός πριν μπει στην πολιτική. Ωστόσο, δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι ο Μπινάι έχει ό,τι χρειάζεται για να διαχειριστεί τον ετήσιο προϋπολογισμό της πρωτεύουσας ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ, με τους τοπικούς αναλυτές να επικρίνουν την έλλειψη διοικητικής εμπειρίας του.

{https://www.instagram.com/florjanbinaj/p/DEhIFTeNoVE/}

«Εδώ μιλάμε για τη διοίκηση μιας πόλης, όχι για καμπαρέ», δήλωσε ο αναλυτής και πρώην πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος Έντβιν Κουλούρι σε τηλεοπτική του εμφάνιση τη Δευτέρα.

Ο Μπινάι θα αντιμετωπίσει την υποψήφια του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος και πρώην υπουργό Παιδείας, Ογκέρτα Μαναστιρλίου, την ακτιβίστρια Έντλιρα Τσεπάνι, και τον εκπαιδευτικό, συγγραφέα και αναλυτή, Ερμάλ Χασίμγια για την ηγεσία των Τιράνων.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο μόλις ξεκίνησε την τέταρτη θητεία του στην εθνική κυβέρνηση, έχει επί του παρόντος 54 από τις 61 εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Με πληροφορίες του Politico