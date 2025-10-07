Η «πληρωμένη» απάντηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ στον Αμερικανό πρόεδρο που την αποκάλεσε «τρελή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με την απέλαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών που προσπάθησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας.

«Είναι απλώς μια ταραχοποιός», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη Σουηδέζα ακτιβίστρια.

«Δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό... Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό», συνέχισε ο Τραμπ. «Είναι τόσο νέα και τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή».

{https://x.com/atrupar/status/1975301585057050824}

Η 22χρονη ακτιβίστρια δεν έχασε χρόνο και απάντησε - μέσω social media - στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Άκουσα ότι για ακόμη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τις πολύ κολακευτικές του απόψεις για τον χαρακτήρα μου, και εκτιμώ τις ανησυχίες του για την ψυχική υγεία μου.

Προς τον Τραμπ: Θα δεχόμουν με ευχαρίστηση οποιεσδήποτε συστάσεις μπορεί να έχετε για την αντιμετώπιση αυτών των λεγόμενων «προβλημάτων διαχείρισης θυμού» καθώς - κρίνοντας από το εντυπωσιακό ιστορικό σας - φαίνεται ότι υποφέρετε κι εσείς από αυτά».

{https://www.instagram.com/p/DPf50eEDKej/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}