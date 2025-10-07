Για «νέο κύμα αντισημιτισμού» στη Γερμανία προειδοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο μήνυμά του με αφορμή την επέτειο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και κάλεσε τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό των Εβραίων.

Η Γερμανία εκφράζει την έντονη ανησυχία της για «κύμα αντισημιτισμού», η Βρετανία και η Αυστραλία προτρέπουν τους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν σήμερα φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις, ανήμερα της δεύτερης επετείου από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που αποτέλεσε έναυσμα για τη γενοκτονία που εξελίσσεται στη Γάζα.

Γερμανία - Μερτς: Δείξτε αλληλεγγύη στους Εβραίους

Για «νέο κύμα αντισημιτισμού» στη Γερμανία προειδοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο μήνυμά του με αφορμή την επέτειο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και κάλεσε τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό των Εβραίων. Σε όλη τη χώρα οι σημαίες πνέουν σήμερα μεσίστιες, ενώ έχουν προγραμματιστεί δεκάδες εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα.

«Από τις 7 Οκτωβρίου 2023 βιώνουμε ένα νέο κύμα αντισημιτισμού στη Γερμανία. Εκδηλώνεται με παλιές και νέες μορφές - στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα πανεπιστήμια, στους δρόμους μας. Όλο και πιο έντονα, όλο και πιο ξεδιάντροπα και όλο και πιο συχνά με τη μορφή βίας. Αυτό με κάνει να ντρέπομαι», δήλωσε ο κ. Μερτς σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και, απευθυνόμενος στους πολίτες, τους κάλεσε να δείξουν ότι βρίσκονται στο πλευρό των Εβραίων. Όλοι πρέπει να δείξουμε ότι «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι Εβραίοι μπορούν να ζουν εδώ στη Γερμανία χωρίς φόβο, ότι μπορούν να ζουν με αυτοπεποίθηση», τόνισε και περιέγραψε την 7.10.2023 ως «μαύρη μέρα στο βιβλίο ιστορίας του εβραϊκού λαού».

Αναφερόμενος στους ομήρους που κρατούνται μέχρι σήμερα από τη Χαμάς, ο καγκελάριος έκανε λόγο για «απίστευτα πράγματα που πρέπει να υπομείνουν εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια» και διαβεβαίωσε ότι «συμμεριζόμαστε τον πόνο» των ιδίων και των οικογενειών τους.

Νωρίς το πρωί, τα ονόματα των 1.200 θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου 2023 διαβάστηκαν σε συγκέντρωση μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου. Το βράδυ, η Πύλη θα φωταγωγηθεί και θα προβληθεί πάνω της η φράση «Bring them home now» (Φέρτε τους σπίτι τώρα), η οποία αναφέρεται στο αίτημα για επιστροφή των ομήρων.

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ θα συναντηθεί με Εβραίους στην Λειψία, ενώ η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ θα εγκαινιάσει έκθεση στο κτίριο του κοινοβουλίου, η οποία αναπαριστά την έφοδο της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Το βράδυ στον ίδιο χώρο θα προβληθεί η ταινία «Κραυγές πριν από τη Σιωπή» (Screams before Silence), η οποία αναφέρεται στην σεξουαλική βία της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών γυναικών και κοριτσιών. Η Bundestag ωστόσο δεν θα τηρήσει φέτος ενός λεπτού σιγή, όπως είχε κάνει πέρυσι, καθώς οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια συνεδρίαση για την 7η Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα τηρείτο η συμβολική σιγή.

Στάρμερ: «Αντιβρετανικές» τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις

Η Βρετανία «θα ορθώνει πάντα το ανάστημά της» ενάντια σε όσους μισούν και επιδιώκουν να βλάψουν τις εβραϊκές κοινότητες, διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενώ κάλεσε φοιτητές να μην πραγματοποιήσουν φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις σήμερα, ανήμερα της δεύτερης επετείου από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023 η Χαμάς εξαπέλυσε πρωτοφανή επίθεση εναντίον του Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και απάγοντας 251 άλλους, ενώ αποτέλεσε έναυσμα για το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Έκτοτε οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 67.000 Παλαιστινίων, ενώ η πλειονότητα των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας είναι άστεγοι και λιμοκτονούν, ενώ ο θύλακας έχει καταστραφεί λόγω των συνεχών βομβαρδισμών.

Κάθε παιδί του Ισραήλ θα πρέπει να μπορεί να ζει στο πλάι των Παλαιστίνιων γειτόνων του «με ασφάλεια», εκτίμησε ο Στάρμερ, τιμώντας τη σημερινή επέτειο.

Σε άρθρο του στους Times ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν σήμερα σε πανεπιστήμια «αντιβρετανικές», εκτιμώντας ότι δείχνουν έλλειψη σεβασμού.

Πρόσθεσε εξάλλου ότι κάποιοι χρησιμοποιούν τις φιλοπαλαστινιακές διαδηλώσεις «ως επαίσχυντη δικαιολογία για να επιτεθούν σε εβραίους της Βρετανίας».

«Σήμερα, ανήμερα της επετείου των φρικαλεοτήτων της 7ης Οκτωβρίου, φοιτητές σχεδιάζουν ξανά κινητοποιήσεις», έγραψε ο Στάρμερ. «Αυτό δεν εκφράζει αυτό που είμαστε ως χώρα. Είναι αντιβρετανικό να δείχνει κανείς τόσο λίγο σεβασμό προς τους άλλους».

Εξάλλου πριν από μερικές ημέρες ένας άνδρας επιτέθηκε εναντίον εβραίων έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ με αποτέλεσμα να σκοτώσει δύο άνδρες, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας για τους εβραίους.

«Ο χρόνος δεν μειώνει το κακό που είδαμε εκείνη την ημέρα», υπογράμμισε ο Στάρμερ στο άρθρο του αναφερόμενος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Η χειρότερη επίθεση εναντίον του εβραϊκού λαού μετά το Ολοκαύτωμα. Ο βίαιος, εν ψυχρώ βασανισμός και φόνος εβραίων στα ίδια τους τα σπίτια. Και η σύλληψη ομήρων, περιλαμβανομένων Βρετανών πολιτών, κάποιοι από τους οποίους παραμένουν μέχρι σήμερα στη Γάζα», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στους Times.

«Έπειτα από αυτή τη φρικτή ημέρα τόσοι πολλοί βιώνουν έναν ζωντανό εφιάλτη. Όταν μίλησα με κάποιες από τις οικογένειες των Βρετανών ομήρων, τους υποσχέθηκα προσωπικά ότι δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες να φέρουμε πίσω στα σπίτια τους τους αγαπημένους τους», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Αλλά και εδώ στη Βρετανία οι εβραϊκές μας κοινότητες έχουν επίσης υποστεί την αύξηση του αντισημιτισμού στους δρόμους μας, στη χώρα μας. Την προηγούμενη εβδομάδα μια φρικτή τρομοκρατική επίθεση την ιερή ημέρα του Γιομ Κιπούρ στο Μάντσεστερ».

«Αυτή η χώρα θα ορθώνει πάντα το ανάστημά της και θα είναι ενωμένη ενάντια σε όσους επιθυμούν να βλάψουν και σε όσους μισούν τις εβραϊκές κοινότητες», κατέληξε ο Στάρμερ στο άρθρο του.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν την Κυριακή σε εκδήλωση στην πλατεία Τραφάλγκαρ στο κέντρο του Λονδίνου για την επέτειο των δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς. Φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο σημείο, με την αστυνομία να προχωρά σε σχεδόν 500 συλλήψεις.

Αντιδράσεις στην Αυστραλία

Οι αρχές στην πιο πολυπληθή πολιτεία της Αυστραλίας επέκριναν σήμερα την πρόθεση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης να πραγματοποιήσει κινητοποίηση στο Σίδνεϊ σήμερα.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023 η Χαμάς εξαπέλυσε πρωτοφανή επίθεση εναντίον του Ισραήλ, από την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν 251 άλλοι, ενώ αποτέλεσε έναυσμα για το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Έκτοτε οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 67.000 Παλαιστινίων, ενώ η πλειονότητα των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας είναι άστεγοι και λιμοκτονούν και ο θύλακας έχει καταστραφεί λόγω των συνεχών βομβαρδισμών.

Η οργάνωση Stand for Palestine Australia σχεδιάζει σήμερα το απόγευμα εκδήλωση στο προάστιο Μπάνκσταουν του Σίδνεϊ με τίτλο «τιμή στους μάρτυρές μας», προκαλώντας την καταδίκη του πρωθυπουργού της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Κρις Μινς.

«Φρικτή χρονική στιγμή, σοκαριστικά αναίσθητη», δήλωσε ο Μινς μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 2GB. «Κατανοούμε ότι υπάρχει ανησυχία για αθώους Παλαιστίνιους αμάχους στη Γάζα, αλλά να την οργανώνουν (…) την 7η (Οκτωβρίου) μοιάζει σαν να εξυμνούν τις ενέργειες αυτών των τρομοκρατών της Χαμάς και όχι την κατάσταση στην οποία βρίσκονται όσοι ζουν στη Γάζα», πρόσθεσε.

Η Παλαιστίνια ακτιβίστρια δικηγόρος Ράμια Άμπντο Σούλταν, που είναι προγραμματισμένο να εκφωνήσει ομιλία στην εκδήλωση, επεσήμανε σε βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό της οργάνωσης στο Instagram ότι οι Παλαιστίνιοι φιμώνονται και δεν τους επιτρέπεται να θρηνούν ή να πενθούν τους αγαπημένους τους.

«Ο ίδιος ο πρωθυπουργός μας στην Αυστραλία αποφάσισε να αγνοήσει εντελώς τους χιλιάδες Παλαιστίνιους που έχουν πεθάνει τα δύο προηγούμενα χρόνια», τόνισε.

Φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται τόσο στο Σίδνεϊ όσο και στη Μελβούρνη σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων.

Εξάλλου φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Όπερα του Σίδνεϊ, με το Εκτελεστικό Συμβούλιο Αυστραλών Εβραίων να δηλώνει ότι θα αντιταχθεί στη διεξαγωγή της, ενώ η αστυνομία έχει προσφύγει στα δικαστήρια ζητώντας να απαγορευθεί επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι οποιεσδήποτε φιλοπαλαιστινιακές εκδηλώσεις που τυχόν πραγματοποιηθούν σήμερα θα υπονομεύσουν την υποστήριξη στον «παλαιστινιακό σκοπό».

Η κυβέρνησή του, μαζί με τον Καναδά και τη Βρετανία, αναγνώρισαν τον Σεπτέμβριο παλαιστινιακό κράτος.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα έχουν γίνει στόχος αντισημιτικών ενεργειών, όπως βανδαλισμοί και εμπρησμοί, σπίτια, σχολεία και συναγωγές στην Αυστραλία.

Παράλληλα στη χώρα έχουν αυξηθεί και οι ισλαμοφοβικές επιθέσεις.