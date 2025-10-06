Τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου, η Ρωσία χρησιμοποίησε 549 οπλικά συστήματα που περιείχαν 102.785 εξαρτήματα ξένων κατασκευαστών, δήλωσε ο Ζελένσκι απαριθμώντας τις χώρες μία μία.

Τα drones και οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας είναι γεμάτα εξαρτήματα που προέρχονται από εταιρείες της Δύσης, ισχυρίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τα εκατοντάδες όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις ρωσικές επιθέσεις τις δύο προηγούμενες νύχτες περιείχαν δεκάδες χιλιάδες εξαρτήματα που παράγονται από εταιρείες στις HΠΑ, τη Βρετανία τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ολλανδία, την Ταϊβάν και την Κίνα.

«Κατά τη διάρκεια του 4ου χρόνου του πολέμου, η Ρωσία συνεχίζει να προμηθεύεται εξαρτήματα για την παραγωγή όπλων. Κατά τη διάρκεια της μαζικής συνδυασμένης επίθεσης στην Ουκρανία τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου, η Ρωσία χρησιμοποίησε 549 οπλικά συστήματα που περιείχαν 102.785 εξαρτήματα ξένων κατασκευαστών - από εταιρείες στις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ταϊβάν, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας και την Ολλανδία. Σχεδόν 100.688 εξαρτήματα ξένης κατασκευής βρίσκονταν στα εκτοξευόμενα επιθετικά drones, περίπου 1.500 ήταν σε Iskander, 192 σε πυραύλους Kinzhal και 405 σε Kalibrs» ανέφερε ο Ζελένσκι.

Συνέχισε λέγοντας πως «συγκεκριμένα, εταιρείες στις ΗΠΑ κατασκευάζουν μετατροπείς για πυραύλους Kh-101 και drones τύπου Shahed/Geran, αισθητήρες για αυτά τα UAV και για πυραύλους Kinzhal, αναλογικούς σε ψηφιακούς μετατροπείς για drones και πυραύλους, και μικροηλεκτρονικά για πυραύλους. Τουλάχιστον 50 διαφορετικά μικροηλεκτρονικά εξαρτήματα σε κάθε Shahed παράγονται στην Κίνα και την Ταϊβάν. Οι μικροελεγκτές για UAV κατασκευάζονται στην Ελβετία, ενώ οι μικροϋπολογιστές για τον έλεγχο πτήσης των drones κατασκευάζονται στη Βρετανία. Οι οπτομονωτές για πυραύλους cruise προέρχονται από την Ιαπωνία, με συνδέσεις από τη Γερμανία. Η Ρωσία χρησιμοποιεί επίσης επεξεργαστές που κατασκευάζονται στην Ολλανδία και σερβοκινητήρες και ρουλεμάν που κατασκευάζονται στη Δημοκρατία της Κορέας».

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1975116539540992410}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ακόμα πως «οι εταίροι διαθέτουν ήδη λεπτομερή δεδομένα για κάθε εταιρεία και κάθε προϊόν - γνωρίζουν τι να στοχεύσουν και πώς να απαντήσουν. Αυτή την εβδομάδα, οι συντονιστές κυρώσεων της G7 θα συναντηθούν και αναμένουμε μια συστημική απόφαση που θα διασφαλίσει ότι οι κυρώσεις είναι πραγματικά αποτελεσματικές. Είναι ζωτικής σημασίας να κλείσει κάθε σύστημα που παρακάμπτει τις κυρώσεις, επειδή η Ρωσία τα χρησιμοποιεί για να συνεχίσει να σκοτώνει. Ο κόσμος έχει τη δύναμη να το σταματήσει αυτό».

Πιέσεις από τον Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι προχώρησε σε αυτές τις καταγγελίες ακριβώς επειδή η Ουκρανία και ορισμένοι Ευρωπαίοι εταίροι πιέζουν για αυστηρότερες κυρώσεις και ισχυρότερη εποπτεία ώστε να κλείσουν τα κενά στα τρέχοντα εμπορικά όρια που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Βέβαια, η συμπερίληψη αμερικανικών και βρετανικών εταιρειών από τον Ζελένσκι ήταν ιδιαίτερα σημαντική λόγω του ηγετικού ρόλου που έχουν διαδραματίσει οι δύο χώρες στην κινητοποίηση στρατιωτικής και οικονομικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Ο Όλεγκ Αλεξάντροφ, αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι το Κίεβο έχει στοιχεία ότι η Κίνα βοηθά τη Μόσχα να εντοπίσει στόχους στην Ουκρανία. Είπε ότι υπάρχουν «στοιχεία υψηλού επιπέδου συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Κίνας στη διεξαγωγή δορυφορικής αναγνώρισης του εδάφους της Ουκρανίας, προκειμένου να εντοπιστούν και να διερευνηθούν περαιτέρω στρατηγικά αντικείμενα για στόχευση».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε την εξάρτηση από τους δορυφόρους της Κίνας και δήλωσε ότι η Ρωσία έχει «τις δικές της δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαστημικών δυνατοτήτων, για να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα που θέτει η ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Οι δηλώσεις Ζελένσκι έγιναν ενώ ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν ένα κύμα ύποπτης δραστηριότητας με παραβιάσεις των εναέριων χώρων τους από drones. Ορισμένες κυβερνήσεις έχουν δείξει τη Ρωσία και έχουν προειδοποιήσει ότι η Μόσχα δοκιμάζει την αεράμυνα του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία επιμένει να αρνείται την ευθύνη ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει χλευάσει χώρες που κατηγορούν τη Μόσχα ότι βρίσκεται πίσω από τις παραβιάσεις. Τη Δευτέρα, το Κρεμλίνο απέρριψε ως «αβάσιμες» τις δηλώσεις του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είπε ότι η χώρα του εικάζει ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τις παραβιάσεις των εναέριων χώρων. Τέλος, το αεροδρόμιο του Όσλο είναι η πιο πρόσφατη περίπτωση, που ανέστειλε προσωρινά αρκετές προσγειώσεις τη Δευτέρα μετά από αναφορές για drone, δήλωσε ο χειριστής του, Avinor.

Με πληροφορίες του Al Jazeera