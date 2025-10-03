Για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες έκλεισε το αεροδρόμιο του Μονάχου.

Το αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισε ξανά το βράδυ της Παρασκευής, για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες, έπειτα από αναφορές για drones.

Πιλότος αεροσκάφους, του οποίου η απογείωση ακυρώθηκε, είπε στους επιβάτες ότι εθεάθησαν ξανά drones στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με το Reuters. Ο κυβερνήτης της πτήσης, με προορισμό το Λονδίνο, ενημέρωσε τους επιβάτες ότι είχαν σηκωθεί ελικόπτερα της αστυνομίας και πως δεν είναι σαφές εάν θα αναχωρήσει το αεροπλάνο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου δήλωσε ότι έχουν κλείσει και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης στο Μόναχο, αλλά συμπλήρωσε ότι ο λόγος δεν είναι ακόμα σαφής.