«Μάλλον κάνουμε καλά τη δουλειά μας», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν θα πάρουμε την άδεια» από την κυρία Ζαχάροβα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα προβεί σε κατάλληλες ενέργειες μετά την απόφαση της Ελλάδας να συνεργαστεί με την Ουκρανία στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων drones.

«Μετράει η γνώμη της. Από εκεί και πέρα, δεν θέλω να πω κάτι για τις ανακοινώσεις, γιατί η θέση μας είναι ξεκάθαρη, έχει διατυπωθεί και ήταν σαφής και ο πρωθυπουργός απάντησα σε προηγούμενη ερώτηση. Σεβόμαστε τα μέχρι τώρα, τα τιμούμε, τα υλοποιούμε, αλλά κοιτάμε και με το βλέμμα στο μέλλον. Για την υπογραφή και άλλων πολύ σημαντικών συμφωνιών, όπως όλες αυτές με τις ΗΠΑ», είπε αρχικά ο Π. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Τώρα, ως προς την κυρία Ζαχάροβα, δεν θα πάρουμε την άδεια, προφανώς. Είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος και κάποιες φορές, κάποιες οργισμένες δηλώσεις κάποιων άλλων, στους οποίους είναι απέναντι ξεκάθαρα η Δύση, η Ευρώπη, δείχνουν ότι μάλλον κάποιοι άλλοι, δηλαδή εμείς, κάνουν καλά τη δουλειά τους», πρόσθεσε.

«Και η θέση μας, η θέση με τον αμυνόμενο, η θέση με την Ουκρανία, η θέση με την Ευρώπη, μία θέση, η οποία δικαιώνεται από πολλές απόψεις, μπορεί να ενοχλεί. Αλλά δεν πρόκειται να την αλλάξουμε και ειδικά δύο κυρίαρχα κράτη μεταξύ τους θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που πιστεύουν σωστό. Μένουμε, λοιπόν, στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς να μπορούμε να πούμε, και δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε περισσότερα», υπογράμμισε.