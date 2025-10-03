Σύμφωνα με την Bild, τουλάχιστον ένα από τα drones που εμφανίστηκαν στο Μόναχο ήταν «μεγαλύτερο» από το συνηθισμένο, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τη φύση του περιστατικού.

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ ζήτησε την ενίσχυση της γερμανικής αεράμυνας, επισημαίνοντας στην Bild ότι «η αστυνομία μας πρέπει να είναι σε θέση να καταρρίπτει άμεσα drones», αντί να «περιμένει», στον απόηχο της χθεσινοβραδινής εμφάνισης drones στο Μόναχο, που προκάλεσαν την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της πόλης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, τουλάχιστον ένα από τα drones ήταν «μεγαλύτερο» από το συνηθισμένο, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τη φύση του περιστατικού.

Ο ηγέτης του CSU υπογράμμισε ότι το ζήτημα θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του κρατιδίου την Τρίτη και θα δρομολογηθεί ταχεία διαδικασία για την τροποποίηση των κανονισμών.

«Οι υποδομές μας πρέπει να παραμένουν λειτουργικές ανά πάσα στιγμή. Χρειαζόμαστε κυριαρχία στον εναέριο χώρο μας», είπε στην Bild.

Η Σουηδία καλεί την ΕΕ να απλοποιήσει τα πρότυπα προμήθειας drones

Ο ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να απλοποιήσει τα πρότυπα προμήθειας drones, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η ευθύνη για την ενίσχυση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης των drones θα πρέπει να βαρύνει μεμονωμένα τα κράτη μέλη και όχι το μπλοκ στο σύνολό του, μεταδίδει το Reuters.

«Η ΕΕ δεν είναι αμυντικός οργανισμός. ... Κάθε χώρα πρέπει να αναπτύξει αυτές τις δυνατότητες και στη συνέχεια να συνεργαστούμε πολύ στενά για να μπορέσουμε να εντοπίζουμε τα drones», πρόσθεσε.

Επαναλειτουργεί από το πρωί το αεροδρόμιο του Μόναχο

Το αεροδρόμιο του Μονάχου επαναλειτουργεί από το πρωί, αφού έκλεισε στη διάρκεια της νύχτας, καθώς είχαν θεαθεί drones χθες το βράδυ στην περιοχή, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η αναστολή των πτήσεων έγινε μετά από θεάσεις drones το βράδυ της Πέμπτης, οδηγώντας σε αναστολή δεκάδων πτήσεων και προκαλώντας πρόβλημα στα ταξίδια περίπου 3.000 επιβατών.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα, 22:30 στην Ελλάδα), όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones στην περιοχή του αεροδρομίου. Καθώς οι αρχές διενεργούσαν έρευνα, τα μυστηριώδη drones θεάθηκαν εκ νέου περίπου μια ώρα αργότερα, αυτήν τη φορά πάνω από το αεροδρόμιο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση του αερολιμένα αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα, 23:30) και κανένα αεροσκάφος δεν επιτρεπόταν να απογειωθεί ή να προσγειωθεί.

