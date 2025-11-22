Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει χαρακτηρίσει αυτά τα περιστατικά ως μορφή «υβριδικού πολέμου», επισημαίνοντας την ανάγκη για συντονισμένη αντίδραση από τα κράτη-μέλη.

Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν, στη νότια Ολλανδία, διακόπηκε προσωρινά μετά την εμφάνιση μεγάλου αριθμού drones, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στρατιωτικός εξοπλισμός κατά των drones είναι πλήρως έτοιμος να αναλάβει δράση, ενώ παράλληλα διεξάγεται έρευνα για να προσδιοριστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

{https://x.com/DefensieMin/status/1992203750342070318}

Χθες, ο ολλανδικός στρατός έκανε χρήση οπλικών συστημάτων κατά drones στην αεροπορική βάση του Φόλκελ, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από το Αϊντχόφεν, όπως είχε ανακοινώσει το υπουργείο Άμυνας. Η προέλευση των drones παραμένει αδιευκρίνιστη, καθώς το υπουργείο απέφυγε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με την ταυτότητά τους ή την καταγωγή τους.

Τα περιστατικά με drones και άλλες εναέριες διεισδύσεις έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες. Τον Σεπτέμβριο, πάνω από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, ενώ τρία ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για περίπου 12 λεπτά. Από τότε, πτήσεις drones άγνωστης προέλευσης συνεχίζουν να επηρεάζουν τη λειτουργία των αεροδρομίων και την ασφάλεια των εναέριων μεταφορών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ολλανδία, μέσω των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών της, παρακολουθεί στενά την κατάσταση και είναι έτοιμη να εφαρμόσει όλα τα διαθέσιμα μέτρα για την προστασία των αεροδρομίων και της εναέριας κυκλοφορίας.