Η αβεβαιότητα που προκαλεί η αμερικανική πολιτική σκηνή φαίνεται να ενισχύει τη στροφή επενδυτών σε εναλλακτικά καταφύγια αξίας.

Το Bitcoin συνεχίζει την ανοδική του πορεία, ξεπερνώντας σήμερα το όριο των 118.500 δολαρίων, σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς αγορές έχουν την προσοχή στραμμένη στην πολιτική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο «κλείσιμο» (shutdown) της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Η αβεβαιότητα που προκαλεί η αμερικανική πολιτική σκηνή φαίνεται να ενισχύει τη στροφή επενδυτών σε εναλλακτικά καταφύγια αξίας, με το κορυφαίο κρυπτονόμισμα να αποκομίζει σημαντικά κέρδη.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει το θεσμικό της πλαίσιο γύρω από τα κρυπτονομίσματα, εναρμονιζόμενη πλήρως με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, γνωστό ως MiCAR. Η χώρα έχει ήδη ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ότι θα εφαρμόσει το νέο πλαίσιο έως το τέλος του 2025, σηματοδοτώντας μια σημαντική τομή στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς.

Με τον νόμο 5193/2025, οι εποπτικές αρμοδιότητες μοιράζονται ανάμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει έναν πιο περιορισμένο ρόλο, εστιάζοντας κυρίως στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν εργαζόμενοι σε οντότητες τρίτων χωρών με τραπεζικά χαρακτηριστικά. Αντίθετα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναλαμβάνει το κύριο βάρος της εποπτείας, έχοντας υπό την ευθύνη της τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων (CASPs) και τους εκδότες ψηφιακών νομισμάτων.

Ο MiCAR εισάγει αυστηρούς κανόνες στην έκδοση, διαπραγμάτευση και φύλαξη ψηφιακών νομισμάτων, επιχειρώντας να βάλει «φρένο» σε φαινόμενα απάτης, καταχρήσεων και αδιαφάνειας. Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 έχουν τεθεί σε ισχύ οι πρώτες διατάξεις για τα λεγόμενα σταθερά νομίσματα, ενώ από τον Απρίλιο του 2025 εφαρμόζεται το πλήρες κανονιστικό πλαίσιο. Στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προχωρήσει σε αποφάσεις που ανοίγουν τον δρόμο για την αδειοδότηση εταιρειών, δίνοντας σήμα ότι η αγορά προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα.

Ωστόσο, εκκρεμότητες παραμένουν, κυρίως στο σκέλος των τελών που θα καταβάλλουν όσοι αιτούνται άδεια. Οι καθυστερήσεις οφείλονται σε φορολογικά ζητήματα, γεγονός που έχει δημιουργήσει συγκρίσεις με άλλα κράτη, όπως η Κύπρος, που έχουν ήδη ολοκληρώσει την πλήρη εφαρμογή του MiCAR. Παρά τις δυσκολίες, για τους πολίτες και επενδυτές λειτουργεί ήδη ειδική πλατφόρμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις, ενισχύοντας τον έλεγχο και τη διαφάνεια στην αγορά.