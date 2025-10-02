Πότε καταβάλλονται τα ποσά των συντάξεων για τον μήνα Νοέμβριο.

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις για τον μήνα Νοέμβριο του 2025 στους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα: