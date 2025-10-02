Αρκετές εταιρείες με μικρότερα μερίδια προχώρησαν σε αυξήσεις, ακολουθώντας την διακύμανση της τιμής χονδρικής τον Σεπτέμβριο.

Αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος σε σχέση με τον Σεπτέμβριο θα ισχύσουν τον Οκτώβριο - αν και για την πλειονότητα των καταναλωτών μένουν σταθερά καθώς οι προμηθευτές που έχουν τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς απορρόφησαν τις αυξήσεις στις χονδρικές τιμές της ενέργειας. Αρκετές εταιρείες με μικρότερα μερίδια προχώρησαν σε αυξήσεις, ακολουθώντας την διακύμανση της τιμής χονδρικής τον Σεπτέμβριο η οποία αυξήθηκε κατά 27%, στα 92,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 73,15 τον Αύγουστο.

Τιμές παγωμένες όπως αυτές της ΔΕΗ και μειωμένες, οπως στη περίπτωση της Protergia, αλλά και χρεώσεις αυξημένες με διψήφια ποσοστά, που φτάνουν το 35% και το 40%, δίνουν το χάρτη των πράσινων τιμολογίων για τον Οκτώβριο.

Η μέση τιμή της αγοράς στα πράσινα τιμολόγια κινείται για τον Οκτώβριο στα 17,1 λεπτά η κιλοβατώρα, έναντι 14 λεπτών τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας μια αύξηση 21%.

Το γεγονός εξηγεί και το γιατί δεν λέει να σταματήσει η στροφή των καταναλωτών στα σταθερά προϊόντα που οδεύουν ολοταχώς προς τα 2 εκατομμύρια , καθώς και γιατί οι εταιρείες ρίχνουν στη μάχη συνεχώς νέες παραλλαγές.

Σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, αξίζει να σημειωθεί, διαμορφώνονται τα μπλε (σταθερά) τιμολόγια πολλών προμηθευτών, με αρκετές περιπτώσεις κάτω από τα 10 σεντς ανά κιλοβατώρα. Στα μπλε τιμολόγια στρέφεται η πλειονότητα των καταναλωτών κατά την ανανέωση των συμβολαίων τους, καθώς εκτός από χαμηλότερες χρεώσεις (σε πολλές περιπτώσεις), εξασφαλίζουν και προστασία από ενδεχόμενες ανατιμήσεις τους επόμενους μήνες.

Ταυτόχρονα στην αγορά έχουν πέσει νέα προϊόντα με σταθερή τιμή από την Protergia (Protergia Picasso) και τη ΔΕΗ και αναμένεται ο νέος χρωματικό κώδικας.

Το σύνολο των τιμολογίων από όλους τους προμηθευτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής.

Οι τιμές στα μπλε τιμολόγια σήμερα