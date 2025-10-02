Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε αρκετές μεγάλες πόλεις του κόσμου - μεταξύ αυτών στην Πόλη του Μεξικού, στη Μπογκοτά, στο Μπουένος Άιρες και στη Μαδρίτη - ως αντίδραση στην αναχαίτιση από τον ισραηλινό στρατό περισσότερων από δώδεκα σκαφών της Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναχαίτιση της νηοπομπής του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF), που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όπως αποκαλύπτουν πολυάριθμα βίντεο, το ισραηλινό ναυτικό εκτόξευσε αντλίες νερού εναντίον πλοίων του στόλου, μπλόκαρε τα συστήματα επικοινωνίας τους και συνέλαβε ακτιβιστές καθώς έπλεαν σε διεθνή ύδατα προς τη Γάζα.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, Ισραηλινοί έχουν καταλάβει αυτή την ώρα το ελληνικό σκάφος «Οξυγόνο».

{https://www.instagram.com/reel/DPSuI0HDSu4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

«Ως March to Gaza Greece, μέλος της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla, καταγγέλλουμε με όλη μας τη δύναμη την παρεμπόδιση του στόλου μας και την επίθεση του ισραηλινού στρατού κατοχής στην ελληνική αποστολή. Στις 06.23 ώρα Ελλάδας, το πλοίο «Οξυγόνο» δέχθηκε αναχαίτιση από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DPR6lCRCOTl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Το Ισραήλ έχει ήδη σταματήσει «πολλά σκάφη» του στολίσκου, χωρίς να προκληθούν ζημιές και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, το βράδυ της Τετάρτης.

{https://www.instagram.com/p/DPSMFpFCBF6/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

«Η Γκρέτα (Τούνμπεργκ) και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», συμπλήρωσε, κοινοποιώντας ένα σύντομο βίντεο που έδειχνε την σουηδέζα ακτιβίστρια να μαζεύει τα προσωπικά της αντικείμενα περιστοιχισμένη από ένοπλους άνδρες.

Σημειώνεται πως - σύμφωνα με το ζωντανό σύστημα παρακολούθησης του στόλου - τουλάχιστον 26 σκάφη εξακολουθούν να πλέουν, με τα πλησιέστερα προς την ακτογραμμή της Γάζας να φαίνεται ότι βρίσκονται σε απόσταση περίπου 50-60 χιλιομέτρων (31-37 μιλίων).

LIVE ΕΙΚΟΝΑ

{https://www.youtube.com/watch?v=uEN2bWFtpjU}

Οι διοργανωτές της αποστολής GSF κατήγγειλαν ότι έχει χαθεί κάθε επικοινωνία με πολλά σκάφη, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των επιβαινόντων. Πρόκειται για «παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις», κατήγγειλε η GSF που κάλεσε «κυβερνήσεις, ηγέτες κρατών και διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων».

{https://www.instagram.com/p/DPSs4y7CNMm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή αφηγήθηκαν ότι «περικυκλώθηκαν από ισραηλινά πολεμικά πλοία» καθώς πλησίαζαν στη Λωρίδα της Γάζας, σε θαλάσσια περιοχή όπου το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει άλλα σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια το καλοκαίρι.

Η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής Global Sumud Flotilla, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής.

Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.

{https://www.instagram.com/p/DPSXgVpCLyH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Η νηοπομπή είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.

Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση με δεδηλωμένο στόχο «να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας» και να παρασχεθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία».

Οι διοργανωτές είχαν διαμηνύσει ότι θα συνέχιζαν το ταξίδι τους προς τη Γάζα, αψηφώντας τις αξιώσεις του Ισραήλ, το οποίο κατήγγειλαν για τακτικές εκφοβισμού».

Υπενθυμίζεται πως η Ιταλία και η Ισπανία είχαν στείλει πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν τον στολίσκο ύστερα από «επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» τη νύχτα της 23ης προς 24η Σεπτεμβρίου, τις οποίες κατήγγειλαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόμοιες με δύο επιθέσεις που η GSF αποδίδει στο Ισραήλ όταν τα σκάφη της αποστολής ήταν αγκυροβολημένα ανοικτά της Τύνιδας στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, τα πολεμικά πλοία δεν ακολούθησαν τη νηοπομπή της GSF στη «ζώνη αποκλεισμού» που έχει ορίσει το Ισραήλ, ενώ Ρώμη και Μαδρίτη κάλεσαν τη νηοπομπή να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας.

{https://www.instagram.com/reel/DPSFx83DOhn/?utm_source=ig_web_copy_link}

Μετά την είδηση της αναχαίτισης, ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής του Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ για «τρομοκρατική ενέργεια», ενώ στη Γαλλία, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν «την ασφάλεια των συμμετεχόντων» στην αποστολή.

Στην Ιταλία, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ρώμης και της Νάπολης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αναχαίτιση, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα των συνδικάτων για γενική απεργία αύριο Παρασκευή.

Στο δρόμο βρέθηκαν διαδηλωτές και στην Αθήνα, οι οποίοι πραγματοποίησαν και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εξωτερικών.

ση