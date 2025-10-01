Στρατιωτικοί ήδη έχουν ανέβει σε σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα.

Το Ισραήλ επιχειρεί να μπλοκάρει τα σκάφη του στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ήδη ένστολοι έχουν ανέβει σε κάποια από αυτά, σύμφωνα με ανάρτηση του Global Samud Flotilla.

«Τα σκάφη μας μπλοκάρονται παράνομα. Οι κάμερες είναι offline και σε σκάφη έχει επιβιβαστεί στρατιωτικό προσωπικό. Εργαζόμαστε για να επιβεβαιώσουμε την ασφάλεια και την κατάσταση όλων των συμμετεχόντων», αναφέρει η ανάρτηση.

Σύμφωνα με τον ακτιβιστή Τουλάι Γκοκτσιμέν ήδη οι Ισραηλινοί έχουν ανέβει στα σκάφη Adara, Alma και Sirius. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις για τυχόν συλλήψεις ακτιβιστών.

Ακτιβιστές επίσης αναφέρουν ότι ήδη τα πρώτα σκάφη του στολίσκου έχουν παρεμποδιστεί, ενώ με κάποια έχει χαθεί η επικοινωνία. Άλλοι μετέχοντες στην αποστολή αναρτούν βίντεο και αναφέρουν ότι τα ισραηλινά πλοία συνεχίζουν να κυκλώνουν τα σκάφη του στολίσκου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, ζήτησαν από τον στολίσκο να αλλάξει πορεία. Επίσης, αναφέρουν ότι τους ενημέρωσαν πως πλησιάζουν εμπόλεμη ζώνη και πως παρουσιάζουν έναν «νόμιμο» ναυτικό αποκλεισμό. Ακόμα, το Ισραήλ αναφέρει ότι επανέλαβε την προσφορά να μεταφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια ειρηνικά, από ασφαλή κανάλια.

Σκάφη του στολίσκου συνεχίζουν την πορεία τους. Ένας από τους επιβαίνοντες σε αυτά, ο Λουάι Τσάρνι, σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram αναφέρει: «Είμαστε στα μετόπισθεν του στολίσκου και συνεχίζουμε προς τη Γάζα, κανένας δεν μας έχει παρεμποδίσει μέχρι στιγμής».

Διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία καλύπτουν live την πορεία του στολίσκου για τη Γάζα

Ξεκίνησε η παρεμπόδιση, λένε ακτιβιστές

Η παρεμπόδιση των σκαφών ξεκίνησε, σύμφωνα με τον Λορέντσο Ντ’ Αγκοστίνο, Ιταλό δημοσιογράφο που επιβαίνει στο Hilo. «Με το Alma δεν έχουμε πλέον επικοινωνία. Το Sirius παρεμποδίστηκε, το είδα με τα μάτια μου. Το Captain Nikos παρεμποδίστηκε, το είδα στο chat. Ο υπόλοιπος στολίσκος συνεχίζει», ανέφερε σύμφωνα με το Reuters.

Σε ανάρτηση, η Πέτη Πέρκα αναφέρει πως «ήδη το Alma και τα πρώτα καράβια του Global Samud Flotilla δέχονται επίθεση», καθώς «ξεκίνησε η επέμβαση» των ισραηλινών πολεμικών πλοίων.

«Για κάποια στιγμή θέλαμε να πιστέψουμε ότι αύριο το μεσημέρι θα μπορέσουμε να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν. Δυστυχώς, όπως περιμέναμε, σε τέσσερα μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά σκάφη του Ισραήλ. Άρα, περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς», αναφέρει η βουλευτής της Νέας Αριστεράς στο βίντεο που ανάρτησε.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, σύμφωνα με τον στολίσκο, ισραηλινά πολεμικά πλοία προσέγγισαν κάποια από τα σκάφη της αποστολής και έκαναν «επικίνδυνούς και εκφοβιστικούς ελιγμούς».

Η προειδοποίηση του Ισραήλ

Το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ προειδοποίησε τα σκάφη ότι θα τους σταματήσουν.

«Μπαίνετε σε εμπόλεμη ζώνη. Σε όποια απόπειρα να σπάσετε τον αποκλεισμό, θα σταματήσουμε το σκάφος σας και θα το κατασχέσουμε μέσω νομικής διαδικασίας. Φέρετε πλήρη ευθύνη των πράξεών σας», ήταν το μήνυμα προς τα σκάφη του στολίσκου.

«Λέτε ότι μπαίνουμε σε εμπόλεμη ζώνη, εμείς λέμε ότι μπαίνουμε σε μέρος που διαπράττονται εγκλήματα πολέμου. Αυτό είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε ότι όποια απόπειρα να εμποδιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια απαγορεύεται», ήταν η απάντηση από τον στολίσκο, ενώ υπενθύμισαν το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είναι ηθικό καθήκον μας να συνεχίσουμε να πλέουμε, να αρνηθούμε όποια απόπειρα κατοχικής δύναμης να ελέγχει την ανθρωπιστική βοήθεια. Σας ζητάμε να μην διαπράξετε άλλο ένα έγκλημα πολέμου, ανάμεσα σε τόσα πολλά, μην εμπλακείτε στην ειρηνική αποστολή αλληλεγγύης για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα», συμπλήρωσαν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ επίσης ανάρτησε βίντεο από την επικοινωνία με τα σκάφη. «Ο μοναδικός στόχος του στολίσκου Χαμάς- Sumud είναι η πρόκληση», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτηση.

Ο στολίσκος αποτελείται από περίπου 50 μικρά σκάφη, που μεταφέρουν σχεδόν 500 ακτιβιστές από δεκάδες χώρες, οι οποίοι μεταφέρουν συμβολικό όγκο ανθρωπιστικής βοήθειας- κυρίως τρόφιμα και φάρμακα- για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Ο κύριος όγκος των σκαφών σάλπαρε από τη Βαρκελώνη την 1η Σεπτεμβρίου και στην πορεία προστέθηκαν στον στολίσκο κι άλλα από διάφορες χώρες.

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνει πια η ταύτιση με τον Νετανιάχου, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Γεραπετρίτη

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε «Global Sumud Flotilla» να φτάσει στον προορισμό του με ασφάλεια.

«Η ανοχή στο έγκλημα Νετανιάχου πρέπει να λάβει τέλος άμεσα. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, όλοι και όλες πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Και η κυβέρνηση οφείλει να πάρει μία ξεκάθαρη θέση εναντίον του καθεστώτος Νετανιάχου και των απειλών και των εκβιασμών που εξαπολύει. Φτάνει πια η ταύτιση με τον Νετανιάχου, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Γεραπετρίτη. Είναι η ώρα να σπάσει ο αποκλεισμός, είναι η ώρα να σταματήσει η γενοκτονία», τονίζει η Κουμουνδούρου.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από την πρώτη στιγμή, στήριξε και στηρίζει ολόπλευρα την αποστολή του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης «Global Sumud Flotilla», ο οποίος βρίσκεται πλέον κοντά στη Γάζα.

Ο βάρβαρος και απάνθρωπος αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και, ως εκ τούτου, είναι παράνομος. Η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτη, αποτελεί ξεκάθαρη υποχώρηση στον εκβιασμό που εξαπολύει το καθεστώς Νετανιάχου και στη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η αποστολή να φτάσει στον προορισμό της με ασφάλεια.

Η ανοχή στο έγκλημα Νετανιάχου πρέπει να λάβει τέλος άμεσα. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, όλοι και όλες πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Και η κυβέρνηση οφείλει να πάρει μία ξεκάθαρη θέση εναντίον του καθεστώτος Νετανιάχου και των απειλών και των εκβιασμών που εξαπολύει.

Φτάνει πια η ταύτιση με τον Νετανιάχου, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Γεραπετρίτη. Είναι η ώρα να σπάσει ο αποκλεισμός, είναι η ώρα να σταματήσει η γενοκτονία.