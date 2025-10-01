Καλάσνικοφ, όπλα και σφαίρες βρέθηκαν στην κατοχή των τριών μελών της Χαμάς.

Τρεις άνδρες, που κατηγορούνται ότι είναι μέλη της Χαμάς, συνελήφθησαν στη Γερμανία και κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν δολοφονικές επιθέσεις σε εβραϊκούς ή ισραηλινούς στόχους στη χώρα.

Οι Αμπελ Αλ Τζ., Βάελ Φ. Μ. και Αχμάντ Ι. (όπως προβλέπει η γερμανική νομοθεσία, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα επώνυμά τους) συνελήφθησαν στο Βερολίνο. Οι δύο έχουν γερμανική υπηκοότητα- ένας 36χρονος με λιβανέζικη καταγωγή και ένας 44χρονος από τη Συρία- και ο τρίτος είναι ένας 43χρονος που γεννήθηκε στον Λίβανο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν πολλά όπλα, ανάμεσά τους ένα καλάσνικοφ, αρκετά πιστόλια και σημαντική ποσότητα πυρομαχικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας.

Πρόκειται για μέλη της Χαμάς που τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 2025 εμπλέκονταν στην προμήθεια όπλων και πυρομαχικών στη Γερμανία, για την τρομοκρατική οργάνωση, αναφέρει η εισαγγελία. Τα όπλα προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από τη Χαμάς για δολοφονικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών ιδρυμάτων στη Γερμανία.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας που θέτει σε κίνδυνο το κράτος. Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να βρεθούν ενώπιον δικαστή.

Η αντιτρομοκρατική παρακολούθησε συνάντηση που έκαναν οι τρεις συλληφθέντες σήμερα, Τετάρτη, στο Βερολίνο, για την παράδοση όπλων. Έρευνες έγιναν επίσης στη Λειψία και στο Ομπερχάουζεν της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, σύμφωνα με το Spiegel.