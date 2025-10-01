Η Χαμάς θέλει να βελτιωθούν κάποια σημεία του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, κυρίως σε ό,τι αφορά τον αφοπλισμό, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο παλαιστινιακή πηγή, που πρόσκειται στην ηγεσία της οργάνωσης.

Η αξιολόγηση από τη Χαμάς του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα συνεχίζεται σήμερα για τρίτη ημέρα, δήλωσε πηγή κοντά στην οργάνωση, ενώ άλλα παλαιστινιακά κινήματα απέρριψαν την πρόταση και το Ισραήλ βομβάρδισε και πάλι την Πόλη της Γάζας.

Ο Τραμπ έδωσε στη Χαμάς «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει στο σχέδιο που παρουσίασε επιγραμματικά αυτή την εβδομάδα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της πρότασης να τερματιστεί ο σχεδόν διετής πόλεμος του Ισραήλ με την παλαιστινιακή οργάνωση. «Η αποδοχή του σχεδίου είναι καταστροφή, η απόρριψή του επίσης, υπάρχουν μόνο δύσκολες αποφάσεις εδώ, αλλά το σχέδιο είναι ένα σχέδιο του Νετανιάχου διατυπωμένο από τον Τραμπ», δήλωσε στο Reuters Παλαιστίνιος αξιωματούχος με γνώση των διαβουλεύσεων της Χαμάς με άλλες φατρίες.

«Η Χαμάς θέλει να τελειώσει τον πόλεμο και να τελειώσει τη γενοκτονία και θα απαντήσει με έναν τρόπο που θα εξυπηρετεί τα βασικότερα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού», είπε, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Η Χαμάς θέλει να βελτιωθούν κάποια σημεία του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, κυρίως σε ό,τι αφορά τον αφοπλισμό, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο παλαιστινιακή πηγή, που πρόσκειται στην ηγεσία της οργάνωσης.

Διαπραγματευτές της ισλαμιστικής οργάνωσης είχαν χθες συζητήσεις στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, με Καταριανούς και Αιγύπτιους μεσολαβητές και Τούρκους αξιωματούχους, δήλωσε η πηγή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, προσθέτοντας ότι η Χαμάς έχει ανάγκη «δύο ή τρεις ημέρες το πολύ» για να δώσει την απάντησή της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σχέδιο του Τραμπ, που εγκρίθηκε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, προβλέπει κατάπαυση πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας. Αλλά η Χαμάς «θέλει να τροποποιηθούν ορισμένα σημεία όπως αυτό για τον αφοπλισμό και την απέλαση στελεχών της Χαμάς» από τον θύλακα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ηγέτες της Χαμάς θέλουν επίσης «διεθνείς εγγυήσεις» ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει πλήρως από τη Λωρίδα της Γάζας και ότι δεν θα υπάρχουν άλλες δολοφονίες εντός ή εκτός του θύλακα, πρόσθεσε.

Η Χαμάς είναι επίσης σε επαφή «με άλλες περιφερειακές και αραβικές πλευρές», δήλωσε η πηγή, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Άλλη πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «υπάρχουν δύο γνώμες εντός της Χαμάς» αναφορικά με το αμερικανικό σχέδιο.

«Η πρώτη θέλει την άνευ όρων αποδοχή, διότι η προτεραιότητα είναι μια κατάπαυση πυρός στο πλαίσιο των εγγυήσεων που δίδονται από τον Τραμπ, με μεσολαβητές να διασφαλίζουν ότι το Ισραήλ θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο», δήλωσε η πηγή.

«Η δεύτερη εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις αναφορικά με σημαντικά σημεία, απορρίπτοντας τον αφοπλισμό και τις απελάσεις … Προτιμά μια υπό όρους αποδοχή, συνοδευόμενη από διευκρινίσεις που θα αντανακλούν τις απαιτήσεις της Χαμάς και των κινημάτων αντίστασης», δήλωσε η πηγή. «Η Χαμάς και τα κινήματα θέλουν άμεση κατάπαυση πυρός, αλλά όχι με τίμημα ένα συμβιβασμό στις θεμελιώδεις εθνικές αρχές», πρόσθεσε η πηγή.

Η Χαμάς δεν έχει ακόμα κάνει δημοσίως κάποιο σχόλιο για το σχέδιο του Τραμπ. Τρεις μικρότερες παλαιστινιακές φατρίες μαχητών στη Γάζα έχουν απορρίψει το σχέδιο, μεταξύ των οποίων δύο που είναι σύμμαχοι της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι θα καταστρέψει τον «παλαιστινιακό αγώνα» και θα δώσει διεθνή νομιμότητα στον ισραηλινό έλεγχο στη Γάζα.

Νέες εντολές εκκένωσης

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες οδηγίες για τη απομάκρυνση των κατοίκων προς νοτιότερες περιοχές και δήλωσε ότι δεν θα τους επιτρέπει πλέον να επιστρέφουν στον βορρά, ενώ η Πόλη της Γάζας δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό.

Ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης σφυροκόπησαν γειτονιές με κατοικίες καθ’ όλη τη νύχτα, όπως δήλωσαν κάτοικοι στην Πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, τουλάχιστον 35 άνθρωποι σε όλη τη Γάζα σκοτώθηκαν από τον στρατό σήμερα, οι περισσότεροι εκ των οποίων στην Πόλη της Γάζας.

Πλήγμα στην παλιά πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, ενώ έξι άνθρωποι που είχαν βρει καταφύγιο σε σχολείο σε άλλο τμήμα της πόλης σκοτώθηκαν σε ξεχωριστό πλήγμα, σύμφωνα με υγειονομικούς.

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι από σήμερα δεν θα επιτρέπει πλέον στον κόσμο να χρησιμοποιεί παράκτια οδό για να μετακινηθεί από τον νότο προς κοινότητες στον βορρά. Η οδός αυτή θα παραμείνει ανοικτή για όσους διαφεύγουν προς τον νότο, πρόσθεσε.

Τις τελευταίες εβδομάδες, λίγοι άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τον νότο προς τον βορρά, καθώς ο στρατός έχει εντείνει την πολιορκία στην Πόλη της Γάζας. Ωστόσο η σημερινή απόφαση θα ασκήσει πίεση σε εκείνους που ακόμα δεν έχουν φύγει από την Πόλη της Γάζας και θα αποτρέψει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν διαφύγει προς τον νότο να επιστρέψουν στα σπίτια τους, εντείνοντας πιθανόν τους φόβους μεταξύ των κατοίκων του θύλακα για μόνιμο εκτοπισμό. Θα σταματήσει επίσης τη μεταφορά από τοπικούς εμπόρους προϊόντων από τον νότο προς τον βορρά, κάτι που θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ελλείψεις τροφίμων στην Πόλη της Γάζας.

Ο στρατός είχε λάβει αντίστοιχα μέτρα τους πρώτους μήνες του πολέμου, διαχωρίζοντας εντελώς τον βορρά από το νότιο, πριν στη συνέχεια χαλαρώσει κάποια από τα μέτρα τον Ιανουάριο στη διάρκεια προσωρινής κατάπαυσης πυρός.

Ο Ερυθρός Σταυρός αναστέλλει προσωρινά τις επιχειρήσεις του στην Πόλη της Γάζας

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε σήμερα ότι αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τις επιχειρήσεις της στην Πόλη της Γάζας και να μεταφέρει το προσωπικό της λόγω των κλιμακούμενων εχθροπραξιών.

«Η ΔΕΕΣ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την παροχή υποστήριξης στους αμάχους στην Πόλη της Γάζας, όποτε επιτρέπεται από τις συνθήκες, από τα γραφεία μας στην Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Ράφα, τα οποία παραμένουν πλήρως επιχειρησιακά», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, ΑΠΕ