Ωθώντας τη Γάζα στα χέρια ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» Τραμπ και Μπλερ επιχειρούν να εξαφανίσουν την παλαιστινιακή ταυτότητα, σύμφωνα με ανάλυση του middleeasteye.

Η Χαμάς μελετά το «ειρηνευτικό» σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δίνει χθες διορία 3-4 ημερών να απαντήσουν.

Η πρόταση Τραμπ, που έχει εγκρίνει και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα αφοπλίσει το παλαιστινιακό κίνημα και θα τερματίσει την παρουσία του στη Λωρίδα της Γάζας. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με ανάλυση του middleeasteye, θα αφαιρέσει εντελώς τη Γάζα από τα χέρια των Παλαιστινίων.

Υπάρχουν ορισμένα σημεία της πρότασης που θα γίνουν ευπρόσδεκτα από μεγάλα τμήματα της παλαιστινιακής κοινωνίας.

Η συμφωνία εξασφαλίζει την απελευθέρωση 250 κρατουμένων με ισόβιες ποινές, καθώς και 1.700 Παλαιστινίων από τη Γάζα που κρατούνται υπό φρικτές συνθήκες από τον Οκτώβριο του 2023.

Το κείμενο της πρότασης αναφέρει επίσης ακόμη ότι «θα απελευθερωθούν όλες οι γυναίκες και τα παιδιά που κρατούνται» - πρόκειται ουσιαστικά για παραδοχή ότι έχουν κρατηθεί σκόπιμα, ως διαπραγματευτικά χαρτιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσης, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, εάν όλες οι πλευρές συμφωνήσουν, θα σταλεί αμέσως η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, μέσω του ΟΗΕ και των υπηρεσιών του, της Ερυθράς Ημισελήνου και άλλων οργανισμών «που δεν συνδέονται με κανένα από τα δύο μέρη».

Αυτό θα σηματοδοτήσει το τέλος του εξαιρετικά αμφιλεγόμενου Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οπως και στην περίπτωση των γυναικόπαιδων, έτσι και εδώ γίνεται παραδοχή ότι δεν επιτρεπόταν επαρκώς η εισροή βοήθειας, καθώς και ότι τη διανομή της είχε αναλάβει ένας οργανισμός που συνδέεται άμεσα με το Ισραήλ.

Ο Τραμπ αφήνει πολλά περιθώρια για ελιγμούς στον Νετανιάχου

Η πρόταση Τραμπ αφήνει μεγάλα περιθώρια για ελιγμούς στο Ισραήλ, καθώς υπάρχουν ασάφειες και αοριστίες γύρω από τα χρονοδιαγράμματα.

Μια διεθνής δύναμη «σταθεροποίησης» (ISF) θα αναπτυχθεί στη Γάζα, αναφέρει η πρόταση του Αμερικανού προέδρου. Επίσης, τονίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός «θα αποσυρθεί με βάση πρότυπα, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα που συνδέονται με την αποστρατιωτικοποίηση» και θα συμφωνηθούν μεταξύ Ισραήλ, ISF, ΗΠΑ και εγγυητών.

Ποια είναι όμως αυτά τα «ορόσημα» και «χρονοδιαγράμματα», παραμένει άγνωστο...

«Δεν υπάρχει σχέδιο με την έννοια κάτι αρκετά ουσιαστικό και λεπτομερές που θα μπορούσε να εφαρμοστεί - καμία λεπτομέρεια γύρω από χρονοδιαγράμματα και χάρτες», δήλωσε στο middleeasteye ο Ντάνιελ Λέβι, Βρετανο-ισραηλινός αναλυτής και πρώην διαπραγματευτής ειρήνης.

«Αυτό έγινε εκ προμελέτης. Επιτρέπει στο Ισραήλ να κατηγορεί την άλλη πλευρά είτε αν δεν επιτευχθεί συμφωνία είτε αν ο Νετανιάχου αποφασίσει να μην εφαρμόσει την πρόταση και να συνεχίσει την γενοκτονία», προσθέτει.

Δεν προβλέπονται κυρώσεις για το Ισραήλ, αν δεν τηρήσει τη συμφωνία

Η Ανέλ Σελίν, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Quincy, η οποία παραιτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική του στη Γάζα, συμφωνεί ότι το σχέδιο Τραμπ είναι σκόπιμα ασαφές και υπενθυμίζει τις αποτυχημένες Συμφωνίες του Όσλο του 1993.

«Επιπλέον, όπως και στο Όσλο, δεν προβλέπονται κυρώσεις για το Ισραήλ, εάν δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας. Επομένως, το Ισραήλ δεν έχει κανένα κίνητρο να διασφαλίσει ότι θα συμμορφωθεί με τη συμφωνία, ένα τυπικό χαρακτηριστικό των αμερικανικών προτάσεων για "επίλυση" μιας σύγκρουσης», δήλωσε στο middleeasteye.

Οπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα, σε αντίθεση με την προηγούμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ιανουαρίου, στην οποία το Ισραήλ υποχρεώθηκε να αποσυρθεί σε μια περιοχή 900 μέτρων γύρω από τη Γάζα, σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, το Ισραήλ θα καταλάβει αρχικά μεγάλες πόλεις όπως η Ράφα, η Χαν Γιούνις, η Τζαμπάλια και η Μπέιτ Χανούν.

Η πρόταση Τραμπ βάζει τέλος στην εθνοκάθαρση; Αναλυτές αμφιβάλλουν

Όσον αφορά τον εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, φαίνεται να υπάρχει μια... μετατόπιση από την πλευρά Τραμπ.

Αν και τον Φεβρουάριο μιλούσε για «κατοχή της Γάζας» και εκδίωξη των κατοίκων της για να ανοίξει ο δρόμος για τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», η ρητορική του πλέον έχει... μαλακώσει. Η πρόταση αναφέρει: «Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν». Προσθέτει ότι οι Παλαιστίνιοι θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν στη Γάζα και θα τους δοθεί η ευκαιρία «να χτίσουν μια καλύτερη ζωή».

Οι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί ως προς το αν αυτή θα είναι η πραγματικότητα.

Ο Abed Abou Shhadeh, Παλαιστίνιος πολιτικός αναλυτής, δήλωσε στο middleeasteye ότι ένας από τους λόγους που συμπεριελήφθη στην πρόταση η βίαιη εκτόπιση των κατοίκων της Γάζας είναι επειδή το Ισραήλ δεν μπορούσε να βρει μια τρίτη χώρα για να τους στεγάσει.

«Σε περίπτωση που βρουν μία τρίτη χώρα να δεχτεί, θα συνεχίσουν να εκτοπίζουν Παλαιστίνιους», τόνισε. «Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω μιας συμφωνίας, είτε μέσω ανθρωπιστικής κρίσης».

Ο Abou Shhadeh σημειώνει ότι το Ισραήλ έχει επενδύσει αρκετά σε αυτό που έχει περιγράψει ως σχέδιο «εθελοντικής αναχώρησης».

«Η Δύση υποτιμά τη σοβαρότητα του ισραηλινού σχεδίου που έχει ως στόχο τον εκδιωγμό των Παλαιστινίων», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι τα σχέδια καταστροφής των σηράγγων της Γάζας - που υπαινίσσεται η πρόταση - μπορεί να κάνουν αφόρητη τη ζωή στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Qossay Hamed, ειδικός σε θέματα της Χαμάς και ακαδημαϊκός στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Al-Quds στη Ραμάλα, συμφωνεί.

«Το σχέδιο δεν περιλαμβάνει εκτόπιση, αλλά απάνθρωπες συνθήκες που ενδέχεται να αναγκάσουν τους ανθρώπους να φύγουν», δήλωσε στο middleeasteye. «Οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι η Γάζα δεν είναι πλέον κατάλληλη για ανθρώπινη διαβίωση».

«Για τον Μπλερ, όλα έχουν να κάνουν με το ΑΕΠ και την οικονομία»

Όσον αφορά την επόμενη μέρα της Γάζας, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία του «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του θύλακα κατά τη μεταβατική περίοδο.

Ο Τραμπ θα ηγείται του συμβουλίου, με την υποστήριξη του Τόνι Μπλερ και άλλων αρχηγών κρατών και προσωπικοτήτων.

Την περασμένη Δευτέρα η Ισραηλινή Haaretz ανέφερε ότι το συμβούλιο θα αποτελείται από δισεκατομμυριούχους και κορυφαίους επιχειρηματίες, ενώ στα... χαμηλά θα βρίσκονται «ουδέτεροι» Παλαιστίνιοι διοικητικοί υπάλληλοι - που θα έχουν υποβληθεί σε αυστηρό έλεγχο.

«Μοιάζει περισσότερο με καταστατικό για μια αναγεννημένη Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών παρά με μια συμφωνία του 21ου αιώνα», δήλωσε ο Ντάνιελ Λέβι.

«Να θυμάστε ότι είναι ένα σχέδιο που καταρτίστηκε χωρίς να ζητηθεί η γνώμη καμίας από τις παλαιστινιακές φατρίες, που πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτή την εκεχειρία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη Χαμάς και στην Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία διοικεί μέρος της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και αναμένεται να αναλάβει τελικά τον έλεγχο της Γάζας μετά από «μεταρρυθμίσεις».

Ο Λέβι περιέγραψε τον Τραμπ, που στην πρότασή του ορίζει τον εαυτό του ως επικεφαλής του «Συμβουλίου Ειρήνης» με τον Μπλερ «υφιστάμενό» του, ως «υλικό για κωμωδία» – αν δεν καθόριζε τη μοίρα τόσων πολλών ζωών.

Η γλώσσα που χρησιμοποιούν Τραμπ και Μπλερ θυμίζει είναι «επιχειρηματική», με αναφορές σε συμβούλια, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, αντί να μιλούν για μια χώρα ή ένα έδαφος.

Ο Abou Shhadeh τονίζει ότι αυτό έχει σκοπό: να αφαιρεθεί η παλαιστινιακή ταυτότητα.

«Για τον Μπλερ, όλα έχουν να κάνουν με το ΑΕΠ και την οικονομία», είπε. «Είναι σαν να μην υπάρχει ιστορία του έθνους. Δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο του Μπλερ», πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε πως για αυτόν τον λόγο, όχι μόνο η Χαμάς, αλλά ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή ήταν επιθυμητές ως μέρος αυτού του σχεδίου: «Δεν θέλουν καμία πολιτική οντότητα, θέλουν εταιρείες».

Πρόκειται για μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική μέθοδο των ΗΠΑ: εκμετάλλευση ευάλωτων ανθρώπων για να αποδεχθούν συνθήκες που διαφορετικά δεν θα αποδέχονταν, καταλήγει ο Abou Shhadeh.

Με πληροφορίες από middleeasteye