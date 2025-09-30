Μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο - από το Λονδίνο μέχρι το Τόκιο - χρειάζονται επείγουσα δράση για την προστασία των κατοίκων που πλήττονται συχνότερα από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, λόγω της κλιματικής κρίσης.

Οι μεγαλύτερες πρωτεύουσες του κόσμου αντιμετωπίζουν 25% περισσότερες εξαιρετικά ζεστές ημέρες κάθε χρόνο σε σχέση με τη δεκαετία του 1990, σύμφωνα με μελέτη. Χωρίς επείγουσα δράση για την προστασία εκατομμυρίων ανθρώπων από τις υψηλές θερμοκρασίες, όλο και περισσότεροι θα υποφέρουν, αναφέρουν οι αναλυτές.

Από την Ουάσινγκτον και τη Μαδρίτη μέχρι το Τόκιο και το Πεκίνο, η ανάλυση δείχνει μια σημαντική αύξηση των ζεστών ημερών, καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται.

Συνολικά, το Διεθνές Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (IIED) διαπίστωσε ότι οι ημέρες με θερμοκρασία πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου αυξήθηκαν σε 43 από τις πιο πυκνοκατοικημένες πρωτεύουσες του κόσμου - από 1.062 ετησίως την περίοδο 1994-2003 σε 1.335 την περίοδο 2015-2024.

Η αύξηση παρατηρήθηκε σε όλο τον κόσμο, με τον μέσο αριθμό ημερών με θερμοκρασίες πάνω από 35°C να διπλασιάζεται στη Ρώμη και το Πεκίνο και να τριπλασιάζεται στη Μανίλα. Στη Μαδρίτη, πλέον αυτές οι θερμοκρασίες επικρατούν 47 ημέρες τον χρόνο, από 25 προηγουμένως. Στο Λονδίνο, το οποίο έχει σχετικά δροσερό κλίμα, διπλασιάστηκε ο αριθμός των ημερών με θερμοκρασίες πάνω από 30°C.

Με... σβηστές μηχανές οι κυβερνήσεις

Η παγκόσμια υπερθέρμανση, που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων, κάνει τους καύσωνες πιο συχνούς και πιο έντονους. Η ακραία ζέστη είναι πιθανό να έχει προκαλέσει τον πρόωρο θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, με τους ηλικιωμένους και τους φτωχούς σε ταχέως αναπτυσσόμενες πόλεις να επηρεάζονται περισσότερο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι πιθανώς ανέμεναν οι κυβερνήσεις και σίγουρα ταχύτερα από ό,τι φαίνεται να αντιδρούν», δήλωσε η Άννα Βαλνίκι, ερευνήτρια του IIED. «Η αδυναμία προσαρμογής θα καταδικάσει εκατομμύρια κατοίκους των πόλεων σε όλο και πιο επικίνδυνες συνθήκες».

«Οι φτωχότεροι άνθρωποι πιθανότατα θα υποφέρουν περισσότερο, είτε βρίσκονται στο Λονδίνο, είτε στη Λίμα. Οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικά χειρότερες σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος», τόνισε, σημειώνοντας ότι το ένα τρίτο των κατοίκων των πόλεων στον κόσμο ζουν σε παραγκουπόλεις ή άτυπους οικισμούς. «Η κλιματική αλλαγή είναι η νέα πραγματικότητα. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν πλέον να... κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο».

Φονικοί καύσωνες

Οι εκπομπές ορυκτών καυσίμων εξακολουθούν να αυξάνονται, παρά το γεγονός ότι πρέπει να μειωθούν κατά 45% έως το 2030 για να υπάρξει πιθανότητα να διατηρηθεί η παγκόσμια θερμοκρασία κάτω από τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού, που είναι 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Ως αποτέλεσμα, το 2024 καταγράφηκαν καύσωνες σε όλο τον κόσμο, από τις ΗΠΑ και τον Καναδά έως την Αίγυπτο, την Κίνα και την Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία, μάλιστα, σημειώθηκε τον Ιούλιο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας (41,2°C), με περισσότερους από 10.000 ανθρώπους να μεταφέρονται στα νοσοκομεία.

Στην Ευρώπη, μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου τουλάχιστον 16.500 θάνατοι από υψηλές θερμοκρασίες ήταν αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης.

Η νέα ανάλυση συγκέντρωσε δεδομένα για τις 40 πιο πυκνοκατοικημένες πρωτεύουσες και τρεις ακόμη πόλεις. Η σύνοδος κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα, Cop30, θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία τον Νοέμβριο και η πρωτεύουσά της, η Μπραζίλια, μεταξύ 1994 και 2003 είχε μόνο τρεις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 35°C και 40 ημέρες την περίοδο 2015-2024. Στη Νότια Αφρική, η οποία έχει την τρέχουσα προεδρία της G20, οι κάτοικοι της Πρετόρια πλέον αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κατά μέσο όρο 11 ημέρες τον χρόνο, από μόνο τρεις τον χρόνο τη δεκαετία του 1990.

Με πληροφορίες από Guardian