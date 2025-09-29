«Ο Νετανιάχου προτιμά ξεκάθαρα να συνεχίσει τον πόλεμο, όμως δεν είναι αδύνατο για τον Τραμπ να το πείσει να μην το κάνει», λέει ο Νέιταν Ζακς, ειδικός στο Middle East Institute στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα στον Λευκό Οίκο τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγο αφού υποσχέθηκε μια «συμφωνία» για τη Γάζα και έθεσε βέτο σε ενδεχόμενη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Οπως αναφέρει το Axios, ΗΠΑ και Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για ένα σχέδιο του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, έπειτα από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος πρόσθεσε ότι η Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσει.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να επιτύχουμε κάτι μεγάλο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ιδιαίτερο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Θα τα καταφέρουμε», έγραψε χθες, Κυριακή, ο αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του, την Truth Social.

Πρόκειται για την τέταρτη συνομιλία των δύο ηγετών μετά την ορκωμοσία του ρεπουμπλικανού στις 20 Ιανουαρίου. Κοινή συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένη για τις 20:15 (ώρα Ελλάδας).

Μέσα σε εννέα μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έθεσε υπό αμφισβήτηση την υποστήριξή του προς το Ισραήλ. Όμως οι ιδέες του για να μπει τέλος στη σύγκρουση, που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου με τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς, είχαν πολλές διακυμάνσεις και δεν ήταν πάντα ευθυγραμμισμένες με αυτές του προσκεκλημένου του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσο για τον ισραηλινό πρωθυπουργό, αυτός εξακολουθεί να προβάλλει έναν πολεμικό λόγο, όμως είναι διεθνώς απομονωμένος και αντιμετωπίζει στο Ισραήλ διαδηλώσεις υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός που να επιτρέψει την επιστροφή των ομήρων.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως δεν έχει την πολυτέλεια να κοντράρει τον μόνο μεγάλο σύμμαχό του.

Η τελευταία αμερικανική πρόταση, την οποία ο ρεπουμπλικανός ηγέτης έχει ήδη εκθέσει τηλεφωνικά στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και προσωπικά ο ίδιος σε μουσουλμάνους ηγέτες, υπόσχεται να φέρει την ειρήνη στο παλαιστινιακό έδαφος, το οποίο έχει ερειπωθεί έπειτα από δύο χρόνια φονικής ισραηλινής επίθεσης.

«Πιστεύω ότι έχουμε μια συμφωνία», διαβεβαίωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο», υποσχέθηκε ο αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο.

Σχεδόν την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός εκφωνούσε στον ΟΗΕ μια πολύ επιθετική ομιλία, υποσχόμενος να «τελειώσει τη δουλειά» εναντίον της Χαμάς.

Το αμερικανικό σχέδιο

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει μια διαρκή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στο παλαιστινιακό έδαφος, μια αποχώρηση των Ισραηλινών, καθώς και μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας χωρίς τη Χαμάς.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα μείζονα ρόλο στους κόλπους μιας μελλοντικής μεταβατικής αρχής στη Γάζα.

«Ο Νετανιάχου προτιμά ξεκάθαρα να συνεχίσει τον πόλεμο, όμως δεν είναι αδύνατο για τον Τραμπ να το πείσει να μην το κάνει», λέει ο Νέιταν Ζακς, ειδικός στο Middle East Institute στην Ουάσινγκτον.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters, ΑΠΕ