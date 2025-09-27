Όσα δήλωσε στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, τόνισε στην ομιλία του στον ΟΗΕ, το Σάββατο (27/09) πως «η Ρωσία εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου», αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει το skynews, ο ίδιος επεσήμανε ότι: «Επανειλημμένα ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει τονίσει ότι η Ρωσία ήταν και παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για την εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης και για τον τερματισμό του πολέμου. Η ασφάλεια και τα ζωτικά της συμφέροντα πρέπει να συμφωνηθούν με αξιοπιστία.

Τα δικαιώματα των Ρώσων και των ρωσόφωνων στα εδάφη που παραμένουν υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Κιέβου πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως.

Σε αυτή τη βάση, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», τόνισε.

«Καμία δικαιολογία για τις βάναυσες δολοφονίες Παλαιστινίων»

Ο Σεργκέι Λαβρόφ αναφέρθηκε και στον τρέχοντα πόλεμο στη Γάζα.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η Ρωσία καταδικάζει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου με επικεφαλής μαχητές της Χαμάς στη Γάζα, αλλά λέει ότι δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία για τις βίαιες δολοφονίες Παλαιστινίων» από τότε.

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε, επίσης, ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για τα ισραηλινά σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης και επικρίνει τις χώρες που αναγνωρίζουν την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση μόνο τώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Παραμένοντας στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας λέει ότι οι προσπάθειες της Δύσης να επιβάλει εκ νέου κυρώσεις στο Ιράν είναι «παράνομες».

«Η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ»

Ο Σεργκέι Λαβρόφ σχολίασε τις κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας ότι σχεδιάζει να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ.

«Αρκετά έθνη στην ανατολική Ευρώπη έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο τους με αεριωθούμενα αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί.

Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα καταρρίψει αυτές τις προκλήσεις, η Ρωσία δεν έχει και δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Ωστόσο, οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση. Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ», ξεκαθάρισε.