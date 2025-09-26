Η πρόταση, η οποία λέγεται ότι έχει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου, προβλέπει ότι ο Μπλερ θα ηγηθεί μιας κυβερνητικής αρχής που θα υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και τα κράτη του Κόλπου, πριν παραδώσει τον έλεγχο στους Παλαιστίνιους.

Απάντηση στις αναφορές ότι πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, σερ Τόνι Μπλερ, έχει εμπλακεί σε συζητήσεις αναφορικά με την ηγεσία μιας μεταβατικής αρχής στη Γάζα μετά τον πόλεμο, έδωσε το Ισραήλ.

Η πρόταση, η οποία λέγεται ότι έχει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου, προβλέπει ότι ο Μπλερ θα ηγηθεί μιας κυβερνητικής αρχής που θα υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και τα κράτη του Κόλπου, πριν παραδώσει τον έλεγχο στους Παλαιστίνιους.

Το γραφείο του δήλωσε ότι δεν θα υποστηρίξει καμία πρόταση που θα εκτοπίσει τον λαό της Γάζας. Σημειώνεται πως ο Τόνι Μπλερ συμμετείχε σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ και άλλα μέρη για το μέλλον της Γάζας. Τον Αύγουστο, συμμετείχε σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ για να συζητήσουν σχέδια για την περιοχή, τα οποία ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, χαρακτήρισε ως «πολύ ολοκληρωμένα», αν και ελάχιστα άλλα αποκαλύφθηκαν για τη συνάντηση.

Ο Μπλερ θα μπορούσε να ηγηθεί ενός οργάνου με την ονομασία Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Economist και ισραηλινών Μέσων και με εντολή του ΟΗΕ να είναι η «ανώτατη πολιτική και νομική αρχή» της Γάζας για πέντε χρόνια.

Το σχέδιο βασίζεται στα πρότυπα των διεθνών διοικήσεων που επιβλέπουν τη μετάβαση του Ανατολικού Τιμόρ και του Κοσσυφοπεδίου σε κρατική υπόσταση. Αρχικά θα είχε την έδρα του στην Αίγυπτο, κοντά στα νότια σύνορα της Γάζας, πριν μεταβεί στη Γάζα μαζί με μια πολυεθνική δύναμη, όταν η Λωρίδα σταθεροποιηθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ως πρωθυπουργός, ο Μπλερ πήρε την απόφαση να δεσμεύσει βρετανικές δυνάμεις στον πόλεμο του Ιράκ το 2003, ο οποίος επικρίθηκε έντονα. Σε επίσημη έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχε ενεργήσει με βάση εσφαλμένες πληροφορίες χωρίς βεβαιότητα σχετικά με την παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής εκεί.

Μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα το 2007, ο Μπλερ υπηρέτησε ως απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή για το Κουαρτέτο των διεθνών δυνάμεων (ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία και ΟΗΕ). Επικεντρώθηκε στην οικονομική ανάπτυξη της Παλαιστίνης και στη δημιουργία των συνθηκών για μια λύση δύο κρατών.

Οι αναφορές για συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή του σε μια μεταβατική αρχή για τη Γάζα έρχονται μετά την δήλωση του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς την Πέμπτη ότι ήταν έτοιμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ και άλλους παγκόσμιους ηγέτες για την εφαρμογή ενός ειρηνευτικού σχεδίου δύο κρατών.

Η απάντηση του Ισραήλ

«Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα» απάντησε το Ισραήλ στις αναφορές για τον Μπλερ.

Το μέλλον της Γάζας και της Δυτικής Όχθης αποτελεί μια συζήτηση που κυριαρχεί στους διπλωματικούς κύκλους τις τελευταίες εβδομάδες. «Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα για να ληφθεί αυτή η απόφαση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Ντέιβιντ Μενς. «Ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε τακτική επαφή με τον Μπλερ, φυσικά έχει μεγάλη εμπειρία στην περιοχή. Ας δούμε τι θα συμβεί» πρόσθεσε.