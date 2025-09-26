Με θετικό κλίμα αλλά χωρίς σαφές «ναι» για τα F-35 αναχώρησε από την Ουάσιγκτον ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως οι αποφάσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, καθώς θα χρειαστεί κάποιο αντάλλαγμα.
«Μπορούμε εύκολα να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν θα πρέπει να κάνει κάτι για εμάς πρώτα», ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να αποσαφηνίσει ποιο θα μπορούσε να είναι το αντάλλαγμα.
{https://x.com/clashreport/status/1971316498112368863}
Νωρίτερα, στις κοινές δηλώσεις τους, ο Τραμπ κάλεσε την Τουρκία να διακόψει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου: «Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αν το έκανε αυτό, θα ήταν το καλύτερο», τόνισε χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα επιδιώκει την απόκτηση F-35 εδώ και χρόνια, όμως το 2019 αποκλείστηκε από το πρόγραμμα συμπαραγωγής εξαιτίας της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400.
Υπό τον Τραμπ, όμως και δεδομένης της αλλαγής στάσης του απέναντι στον Πούτιν, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οι ισορροπίες αλλάζουν και η Άγκυρα έχει κάθε λόγο να ευελπιστεί σε μια καλύτερη σχέση.
Μετά από 2,5 ώρες που διήρκησε η συνάντηση το ζήτημα φάνηκε πράγματι να είναι κοντά σε λύση: Η «εξαιρετική συνάντηση» - σύμφωνα με τον Τραμπ -φέρνει θετικά αποτελέσματα για τον Εντοργάν που ζητούσε άρση των κυρώσεων και επαναφορά της συζήτησης για την πώληση F35.
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπαράκ, δήλωσε άλλωστε πως «το θέμα των F-35 θα έχει επιλυθεί μέχρι το τέλος του έτους».