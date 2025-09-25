Πολύ ικανοποιημένος δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνάντησης.

Μετά από 2,5 σχεδόν ώρες ολοκληρώθηκε η διμερής συνάντηση που είχαν στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τo Γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν πριν απόο λίγο.

Όταν ρωτήθηκε για το πώς πήγε η συνάντηση, ο Τραμπ είπε «υπέροχα» και έκανε «thumps up» στους δημοσιογράφους. Ο Τραμπ συνόδευσε τον Ερντογάν έξω από τον Λευκό Οίκο κατά την αναχώρηση του και όταμ ρωτήθηκε ξανά από δημοσιογράφο πώς πήγε εκείνος απάντησε ότι ήταν «εξαιρετική συνάντηση».

{https://twitter.com/WhiteHouse/status/1971255867480957399}

{https://twitter.com/trpresidency/status/1971273639296442418}

Τι προηγήθηκε

Με μισή ώρα καθυστέρηση έφτασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο και παρά τις φήμες ότι δεν θα επιτρεπόταν δημοσιογράφοι στη συνάντηση, ο λαλίστατος Ντόναλντ Τραμπ και ο σιωπηλός - σχεδόν αμίλητος- Τoύρκος ομόλογός του απάντησαν σε ερωτήσεις.

Ο Τραμπ μονοπώλησε τη συζήτηση με τους δημοσιογράφους ενώ ο Ερντογάν μιλώντας με διερμηνέα, είπε μόνο «πως είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή η συνάντηση συμπίπτει με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και έχουμε μία ευκαιρία να μιλήσουμε για τα F35».

Η μόνη αναφορά που έκανε ο Ερντογάν ήταν ερωτώμενος σχετικά για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

«Θα κάνουμε ότι μας αναλογεί» δήλωσε λακωνικά μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα της Σχολής της Χάλκης, τονίζοντας ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. «Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο» είπε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν ενώπιον των δημοσιογράφων, λίγο πριν ξεκινήσει η κατ' ίδιαν συνάντηση των δύο προέδρων.

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή τη δήλωση του Τούρκου ομολόγου του ήταν: «Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια» και στη συνέχεια ανέλαβε ο Τραμπ όλες τις απαντήσεις των δημοσιογράφων. Η πρώτη ήρθε από δημοσιογράφο του CNN, με τον Τραμπ να τον ρωτάει από πού είναι και να δηλώνει έκπληκτος με την απάντηση καθώς ως γνωστός το CNN είναι fake news, όπως είπε.

Στο δια ταύτα: τι είπε ο Τραμπ; Οι απαντήσεις του Τραμπ, στην πρώτη επαφή εντός Λευκού Οίκου με τον Ερντογάν έδειξαν ότι ο δρόμος για «συναλλαγές» μεταξύ τους είναι ανοιχτός.

F35, F16 στην ατζέντα

Ο Τραμπ είπε ερωτώμενος σχετικά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να άρουν τις κυρώσεις στην Τουρκία «σχεδόν αμέσως», ειδικά αν η συνάντησή του με τον Ερντογάν πάει καλά. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, η κυβέρνησή του επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία, απαγορεύοντας στη χώρα να αγοράσει τα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-35, επειδή απέκτησε ένα ρωσικό σύστημα αεράμυνας.

Ερωτηθείς για το πόσο σύντομα θα μπορούσαν να αρθούν οι κυρώσεις των ΗΠΑ που σταματούν τις πωλήσεις F-35 στην Τουρκία, ο Τραμπ απάντησε: «Αν έχουμε μια καλή συνάντηση, σχεδόν αμέσως».

Πρόσθεσε πως «θα συζητήσουμε για τα F-35 και νομίζω ότι θα τα καταφέρει να αγοράσει τα πράγματα που θα ήθελε. Θα συζητήσουμε το θέμα πολύ σοβαρά» πρόσθεσε.

«Ξέρω ότι θέλει τα F-35 και μιλάμε γι' αυτό πολύ σοβαρά... Χρειάζεται ορισμένα πράγματα, και εμείς χρειαζόμαστε ορισμένα πράγματα. Και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα», είπε.

{https://x.com/clashreport/status/1971241677227745509}

Ρωσικό πετρέλαιο και Πούτιν

Ωστόσο ο Τραμπ δεν παρέλειψε να πει στον Ερντογάν να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. «Θα ήθελα να σταματήσει η Τουρκία να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, ενώ η Ρωσία συνεχίζει αυτή την επίθεση εναντίον της Ουκρανίας», είπε ο Τραμπ. «Και πολεμούν, έχουν ήδη χάσει εκατομμύρια ζωές, και για ποιο λόγο; Ξέρετε, για ποιο λόγο; Αίσχος, ντροπή» είπε ο Τραμπ συνεχίζοντας τη στροφή 180% εναντίον της Ρωσίας που ξεκίνησε με την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ ουδέτερος. Του αρέσει να είναι ουδέτερος. Το ίδιο και σε εμένα, μου αρέσει να είμαι ουδέτερος», συνέχισε ο Τραμπ. «Αλλά είναι κάποιος που, αν εμπλακεί, το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία» πρόσθεσε.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Πούτιν» επανέλαβε ο Τραμπ και πρόσθεσε «πως παρά όλους τους ισχυρούς βομβαρδισμούς των τελευταίων εβδομάδων] η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να κερδίσει εδάφη.

{https://x.com/visegrad24/status/1971256478079066147}

«Δεν θα ξαναποκαλέσω κανέναν «χάρτινη τίγρη», πρόσθεσε ο Τραμπ, «αλλά η Ρωσία έχει ξοδέψει τρισεκατομμύρια δολάρια και έχουν χαθεί εκατομμύρια ζωές και δεν έχει κατακτήσει έδαφος».

Ο Τραμπ έχει εντείνει την πίεση σε άλλα κράτη να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και προϊόντα ενέργειας. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη έπρεπε να σταματήσει τις αγορές και επέκρινε την Κίνα και την Ινδία ως τους κύριους χρηματοδότες του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

{https://x.com/visegrad24/status/1971248212116705631}

Για το Ισραήλ και τη Χαμάς

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ακόμα ότι ίσως Ισραήλ και Χαμάς να βρίσκονται «κοντά σε κάποιο είδος συμφωνίας» για πιθανή κατάπαυση του πυρός.

«Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση (με τους Άραβες ηγέτες) τις προάλλες στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπως γνωρίζετε, και νομίζω ότι είμαστε, κοντά στο να καταλήξουμε σε κάποιου είδος συμφωνίας. Ναι, θέλουμε, θέλουμε να πάρουμε πίσω τους ομήρους. Πρέπει να φέρω πίσω τους ομήρους. Συναντήθηκα με το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ. Συναντηθήκαμε με την Ιορδανία», είπε ο Τραμπ. «Είχαμε μια πραγματικά σπουδαία συνάντηση. Νομίζω ότι πολλά αποφασίστηκαν σε αυτή τη συνάντηση».

Πιεσμένος σχετικά με το πόσο σύντομα θα μπορούσε να γίνει μια συμφωνία, ο πρόεδρος είπε ότι πρέπει να συζητήσει με το Ισραήλ, προσθέτοντας: «Ξέρουν τι θέλω. Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Ελπίζω να το πετύχουμε. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν, αλλά θέλουμε πίσω τους ομήρους».

Για τη Συρία

Ο Τραμπ Ντόναλντ επαίνεσε τον Ερντογάν ότι αυτός είναι «υπεύθυνος» για τη βοήθεια ώστε να απαλλαγεί η Συρία από το καθεστώς Άσαντ.

«Νομίζω ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για τη Συρία, για την επιτυχημένη μάχη στην απαλλαγή της Συρίας από τον προηγούμενο ηγέτη της. Και νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος. Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Αλλά είναι στην πραγματικότητα ένα μεγάλο επίτευγμα», δήλωσε ο Τραμπ.





