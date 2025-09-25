«Ήταν μια εξαιρετική συνάντηση» τόνισε ο Τραμπ, μετά το τέλος των συνομιλιών με τον Ερντογάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε δια χειραψίας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και όλη την τουρκική αντιπροσωπεία μετά το τέλος της συνάντησης με τον ομόλογό του στον Λευκό Οίκο, υποδεικνύοντας ότι επρόκειτο για μία πολύ καλή επίσημη επίσκεψη.

Αυτό εξάλλου επιβεβαίωσε και ο ίδιος στις πρώτες του δηλώσεις όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους. «Ήταν μια εξαιρετική συνάντηση» δήλωσε ενώ σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα ο Ερντογάν υπέγραψε στο βιβλίο Αναμνήσεων του Λευκού Οίκου.

Τι συζήτησαν οι δύο πρόεδροι

Ο Ερντογάν είχε να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο 6 χρόνια και όλο αυτό το διάστημα οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρώ ήταν τεταμένες, μετά τις αμερικανικές κυρώσεις προς την Τουρκία για τα F35. Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε κρατήσει την Τουρκία σε απόσταση εν μέρει λόγω των στενών δεσμών της με τη Ρωσία. Υπό τον Τραμπ, όμως και δεδομένης της αλλαγής στάσης του απέναντι στον Πούτιν, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οι ισορροπίες αλλάζουν και η Άγκυρα ελπίζει σε μια καλύτερη σχέση.

Μετά από 2,5 ώρες που διήρκησε η συνάντηση το ζήτημα φαίνεται ότι έχει λυθεί. Ο Τραμπ εξάλλου πριν τη συνάντηση δήλωσε πως «αν πάει καλά θα αρθούν αμέσως». Η «εξαιρετική συνάντηση» κατά τον ίδιο φαίνεται πως έφερε θετικά αποτελέσματα για τον Εντοργάν που ζητούσε άρση των κυρώσεων και επαναφορά της συζήτησης για την πώληση F35. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπαράκ, δήλωσε πως «Η συνάντηση μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ ήταν πολύ ωραία. Το θέμα των F-35 θα έχει επιλυθεί μέχρι το τέλος του έτους».

Ο Τραμπ κατά την αποχώρηση της τουρκικής αντιπροσωπείας συνομίλησε σύντομα με τον Ιμπραήμ Καλίν, τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

«Η συμφωνία θα παρέχει ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή μας» δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, σχετικά με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν για το LNG και τα πυρηνικά μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας, αναφέρει η Μilliyet, που επικαλείται δηλώσεις του στο CNN Turk. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε για την εγκατάσταση πυρηνικών σταθμών».

«Με αυτές τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες, τις οποίες έχουμε υπογράψει σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, και οι οποίες θα συμβάλουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού μας με LNG, θα επιτύχουμε επίσης τον στόχο μας να γίνουμε μια κεντρική ενεργειακή χώρα και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού για την περιοχή μας. Έχουμε ξεκινήσει μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει τη βαθιά ριζωμένη και πολυδιάστατη συνεργασία μας» πρόσθεσε.

Σημείωσε ακόμα ότι «στόχος μας είναι να συνεργαστούμε για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής». Μετά τη συνάντηση, υπογράψαμε το Μνημόνιο Συνεργασίας της Στρατηγικής Πολιτικής Πυρηνικής Συνεργασίας ενώπιον των ηγετών, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ενώ εξέφρασε την ευχή «οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της συμφωνίας να αποφέρουν αμοιβαίο όφελος και για τις δύο χώρες κατά το επόμενο διάστημα.

«Έχουμε ξεκινήσει μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει περαιτέρω τη βαθιά ριζωμένη και πολυδιάστατη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας» τόνισε.

Το F35 στο ...πέτο του Τραμπ

Αυτό που ελάχιστοι αντιλήφθηκαν ήταν το ενδυματολογικό «υπονοούμενο» του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρευρέθηκε στη συνάντηση όπου επρόκειτο να συζητηθούν τα F-35 φορώντας στο πέτο ένα σήμα μαχητικού αεροσκάφους, υποδηλώνοντας ότι ήδη ήταν θετικά διακείμενος να άρει τις κυρώσεις.

Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ βρίσκονται «στα πρόθυρα ενός άλματος προς τα εμπρός», καθώς οι δύο χώρες συνεχίζουν τις προσπάθειες να «μεταφράσουν τη θετική ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο σε περισσότερες επενδύσεις και εξαγωγές», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εμπορίου στο Anadolu.

Ο Ομέρ Μπολάτ, μέλος της τουρκικής συνοδείας στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι Τούρκοι και Αμερικανοί επιχειρηματικοί εκπρόσωποι και χρηματοδότες είχαν συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Τούρκοι και Αμερικανοί επιχειρηματικοί εκπρόσωποι συζήτησαν τις εμπορικές σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ και τις αμοιβαίες επενδύσεις, τον τουρισμό, την ενέργεια και άλλα θέματα.

«Υπήρχε μια πολύ θετική ατμόσφαιρα εδώ», είπε. «Αυτοί (οι Αμερικανοί συνομιλητές) επαίνεσαν τις μεταρρυθμίσεις μας στην Τουρκία, καθώς και τη σταθερότητα και την τάση ανάπτυξης που επιτύχαμε στην τουρκική οικονομία - σχεδόν όλοι εξέφρασαν σχέδια για επέκταση των επενδύσεων».

Ο Μπολάτ δήλωσε ότι οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ βρίσκονται σε «πολύ καλή περίοδο» στην πολιτική, τη διπλωματία, την άμυνα, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις και τον τουρισμό, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Τουρκία και ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας στη χώρα. «Οι εταιρείες και στις δύο χώρες γνωρίζονται μεταξύ τους, ενώ περισσότερες από 2.000 αμερικανικές εταιρείες επενδύουν, κατασκευάζουν, εμπορεύονται και ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες στην Τουρκία εδώ και πολλά χρόνια, οι οποίες δημιουργούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας», είπε.

«Η αύξηση αυτών των αριθμών θα συμβάλει στην ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας και στο βιοτικό επίπεδο στην Τουρκία — όλες οι προσπάθειές μας κατευθύνονται στη διασφάλιση της ευημερίας και της ανάπτυξης της χώρας μας, και δεδομένου ότι το εξωτερικό εμπόριο παίζει βασικό ρόλο σε αυτόν τον στόχο, οι ΗΠΑ είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος για την Τουρκία ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας στον κόσμο», πρόσθεσε.

