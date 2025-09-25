Μετά από έξι χρόνια, ο Τραμπ υποδέχεται τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Με μισή ώρα καθυστέρηση έφτασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο για τη συνάντηση που έχει με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ βγήκε στην είσοδο του Λευκού Οίκου για να υποδεχθεί τον Ερντογάν και έμοιαζε ελαφρά ενοχλημένος από την καθυστέρηση αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τον ποιος ευθύνεται για τη μισάωρη αργοπορία. Ωστόσο, όταν το προεδρικό αυτοκίνητο έφτασε στην είσοδο, ο Τραμπ φάνηκε να ανοίγει τα χέρια του δηλώνοντας με τη στάση του απορία για την καθυστέρηση. Οι δύο ηγέτες είχαν θερμή χειραψία ενώ ο δημοσιογράφοι ρωτούσαν για τα F-35, χωρίς να πάρουν απάντηση από κανέναν. Στη συνέχεια Τραμπ και Ερντογάν μπήκαν στον Λευκό Οίκο διμερή συνάντησή τους.

Ο Τραμπ καλωσόρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσία τελικά δημοσιογράφων και όχι κεκλεισμένων των θυρών όπως μετέδιδαν αρχικά κάποιες πληροφορίες. Δήλωσε μεγάλη τιμή που τον φιλοξενεί και είπε πως είναι καλός του φίλος και πως θα συζητήσουν μεταξύ άλλων και για τα F-35.

Σε απάντηση ο Ερντογάν μιλώντας με διερμηνέα, είπε πως είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή η συνάντηση συμπίπτει με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και έχουμε μία ευκαιρία να μιλήσουμε για τα F35, όπως είπατε.

«Είναι εδώ η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και θα ήθελαν λίγη βοήθεια, είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν χρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. «Κάνει τρομερή δουλειά στην χώρα του, είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν και αποκάλεσε ντροπιαστική την απώλεια ανθρωπίνων ζωών στη Ρωσία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αγοράζουμε πολλά από αυτούς και αυτοί από εμάς» είπε ερωτώμενος σχετικά ο Τραμπ, ο οποίος μονοπωλεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

«To CNN είναι Fake news» απάντησε σε δημοσιογράφο του δικτύου, δηλώνοντας έκπληκτος γα την ερώτησή του.. Θα συζητήσουμε για F35 για Patriot και νομίζω ότι θα είναι επιτυχημένες συζητήσεις. Ξέρω ότι θέλει τα F-35 και τα F16, αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τις συζητήσεις είπε ο Τραμπ.

Δεν έχω μάθει ακόμα αυτή τη γλώσσα είπε ο Τραμπ, όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε στα τουρκικά.

Σε ερώτηση για το πότε θα άρει τις κυρώσεις, ο Τραμπ απάντησε πως «Αν έχουμε μια καλή συνάντηση σχεδόν αμέσως». Έχουμε πολλούς από την Τουρκία εδώ , μου αρέσουν οι ερωτήσεις, είπε ο Τραμπ. «Οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι πολύ απογοητευτικές από τη μία αλλά πολύ καλές από την άλλη με το 5% αμυντικές δαπάνες, δεν δίνουμε στο το ΝΑΤΟ, πουλάμε στο ΝΑΤΟ είπε και συνέχισε επικρίνοντας τον Μπάιντεν.

Για τη Γάζα

Δεν ξέρω τι στηρίζει απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τον Ερντογάν. «Είχαμε μία σπουδαία συνάντηση και νομίζω είμαστε κοντά σε κάποιου είδους συμφωνία, θέλουμε να πάρουμε πίσω τους ομήρους, 38 σχεδόν νεκροί και 20 εν ζωή, κυρίως άνδρες και αγόρια», είπε ο Τραμπ. Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ πληρώνουν τρισ. για αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ και συνέχισε για την αύξηση των αμυντικών δαπανώ να από 2 στο 5%.

Ναι θα μιλήσουμε για τα μαχητικά F35, είπε ο Τραμπ. Έχουμε πολύ δυνατό διάλογο με την Σαουδική Αραβία, έχουμε 4-5 σημαντικούς ηγέτες, από ΗΑΕ, Ιορδανία, Κατάρ, Ισραήλ, και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε στη Γάζα.

Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Πούτιν, επανέλαβε και πρόσθεσε πως με όλους τους σκληρούς βομβαρδισμούς των τελευταίων εβδομάδων δεν κατάφερε η Ρωσία τίποτα.

Δεν θα ξαπααποκαλέσω κανέναν «χάρτινη τίγρη» αλλά η Ρωσία έχει ξοδέψει τρισεκατομμύρια δολάρια και εκατομμύρια ζωές και δεν έχει κατακτήσει έδαφος είπε ο Τραμπ και σημείωσε πως το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο Ερντογάν είναι να μην αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο.

Η συνάντηση των δύο ηγετών αναμενόταν να ξεκινήσει με την υποδοχή του Τούρκου Προέδρου στις 18:00, ενώ θα ακολουθούσε στις 18:15 η συνάντηση, οι οποίοι θα μείνουν στο Οβάλ Γραφείο για περίπου μισή ώρα. Ωστόσο ο Ερντογάν δεν έχει φτάσει ακόμα στον Λευκό Οίκο.

Στις 18:45, σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα θα ακολουθούσε γεύμα μέχρι τις 20:00 αλλά προφανώς το πρόγραμμα θα μετατεθεί λόγω της καθυστέρησης. Στη συνέχεια, στις 22:30 ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο θα υπογράψει προεδρικά διατάγματα.

Ο Ερντογάν επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, φέρνοντας μαζί του μια σειρά από συμφωνίες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η συνάντηση, η οποία θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο, χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συναλλακτικό χαρακτήρα: ο Ερντογάν ελπίζει ότι ο Τραμπ θα ανοίξει τον δρόμο για την Τουρκία να αγοράσει αεροσκάφη Boeing, LNG και μαχητικά αεροσκάφη στο πλαίσιο μιας πιθανής εμπορικής δραστηριότητας ύψους 50 δισ. δολαρίων. Η προσμονή τέτοιων συμφωνιών ήδη ενθουσιάζει τις τουρκικές αγορές.

Ο Ερντογάν ελπίζει να αξιοποιήσει τους διμερείς δεσμούς των χωρών για να πείσει την Ουάσινγκτον να άρει τις κυρώσεις των ΗΠΑ και να της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Η πρώτη επίσκεψη του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο εδώ και περίπου έξι χρόνια έρχεται σε μια εποχή που η Άγκυρα επιθυμεί να εκμεταλλευτεί μια κυβέρνηση των ΗΠΑ που είναι πρόθυμη να συνάψει συμφωνίες με αντάλλαγμα συμφωνίες για ακριβά όπλα και εμπόριο.

{https://www.youtube.com/watch?v=KYu0LsLl7ns}

Η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν κράτησε την Τουρκία σε απόσταση αλλά υπό τον Τραμπ, η Άγκυρα ελπίζει σε μια καλύτερη σχέση.

Τι θέλει ο Ερντογάν - Τι κερδίζει ο Τραμπ

Ο Ερντογάν βλέπει τη συνάντηση ως μια ευκαιρία για την επαναφορά των σχέσεων που έχουν κλονιστεί από τις αγορές ρωσικών όπλων, τις διπλωματικές διαμάχες και τους δασμούς. Η Τουρκία εξακολουθεί να εξαρτάται από την αμερικανική στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη για να διατηρήσει την περιφερειακή επιρροή της, και οι επενδυτές θεωρούν τον ρόλο της σε μια δυτική συμμαχία κρίσιμο για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Μέσης Ανατολής.

«Ο Ερντογάν θέλει να αξιοποιήσει την προεδρία Τραμπ για να αναδιαμορφώσει και να βελτιώσει τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, με έμφαση στη βελτίωση των αμυντικών δεσμών», δήλωσε ο Εμρέ Πεκέρ, διευθυντής του Eurasia Group Europe με έδρα το Λονδίνο. «Οι ενεργειακές και αμυντικές συμφωνίες που επιδιώκει ο Ερντογάν είναι βασικοί πυλώνες μιας αμοιβαία επωφελούς, συναλλακτικής σχέσης που θα άρεσε επίσης στα ένστικτα σύναψης συμφωνιών του Τραμπ», αναφέρει το Bloomberg.

Η άβολη συνάντηση του 2019

Οι δύο ηγέτες έχουν διανύσει μεγάλη απόσταση από την άβολη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 2019. Αφού ο Τραμπ δεσμεύτηκε νωρίτερα εκείνο το έτος να αποσύρει στρατεύματα από τη Συρία, η Τουρκία ξεκίνησε μια στρατιωτική εισβολή εναντίον των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ κουρδικών δυνάμεων, ωθώντας την Ουάσινγκτον να επιβάλει κυρώσεις σε αρκετούς Τούρκους υπουργούς.

Έξι χρόνια αργότερα, περίοδο κατά την οποία η Τουρκία δεν αποτελούσε προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον, ο Ερντογάν και ο Τραμπ έχουν να κερδίσουν από μια αναβάθμιση των σχέσεων. Η Τουρκία είναι πρόθυμη να καλύψει ορισμένες από τις στρατιωτικές και ενεργειακές της ανάγκες από τις ΗΠΑ, προσφέροντας στον Τραμπ μια εύκολη νίκη σε μια εμπορική συμφωνία.

Ο Τραμπ και ο Ερντογάν -και οι δύο θεωρούνται ολοένα και πιο αυταρχικοί από τους επικριτές τους στο εσωτερικό- είχαν μια ταραγμένη σχέση κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου. Αλλά από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τα συμφέροντά τους έχουν ευθυγραμμιστεί στη Συρία - πηγή της μεγαλύτερης διμερούς έντασης στο παρελθόν - όπου οι ΗΠΑ και η Τουρκία υποστηρίζουν πλέον σθεναρά την κεντρική κυβέρνηση.

Παραμένουν σε έντονη αντίθεση σχετικά με τις επιθέσεις του συμμάχου των ΗΠΑ, Ισραήλ, στη Γάζα, τις οποίες η Άγκυρα αποκαλεί γενοκτονία - ένα πιθανό μπαλαντέρ σε αυτό που κατά τα άλλα αναμένεται να είναι φιλικές και συναλλακτικές συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο.

Στην ομιλία του στον ΟΗΕ την Τρίτη, ο Ερντογάν, ο οποίος ηγείται της Τουρκίας για 22 χρόνια, δήλωσε ότι «όποιος δεν μιλάει και δεν παίρνει θέση ενάντια στη βαρβαρότητα στη Γάζα φέρει ευθύνη για αυτή την θηριωδία». Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε αργότερα στο Fox News ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ερντογάν, μπορούν «να λένε ό,τι θέλουν, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν θέλουν να γίνει κάτι, έρχονται στον Λευκό Οίκο».

Με πληροφορίες του Reuters/Bloomberg