Η απόφαση του δικαστηρίου καθιστά τον 70χρονο Σαρκοζί τον πρώτο Γάλλο πρώην αρχηγό κράτους που καταδικάζεται για ένα τόσο σοβαρό έγκλημα.

Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ένοχο τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007, από το καθεστώς Καντάφι της Λιβύης.

Σύμφωνα με το France24, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Σαρκοζί, ο οποίος ανέκαθεν αρνούταν τις κατηγορίες, το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, έκανε συμφωνία με τον Καντάφι για να λάβει χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας με αντάλλαγμα την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Ο Σαρκοζί αθωώθηκε από όλες τις άλλες κατηγορίες, όπως διαφθορά και υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας.

Η απόφαση του δικαστηρίου καθιστά τον 70χρονο Σαρκοζί τον πρώτο Γάλλο πρώην αρχηγό κράτους που καταδικάζεται για ένα τόσο σοβαρό έγκλημα.