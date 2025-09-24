Ο Τραμπ απείλησε με «ισχυρούς δασμούς» τη Ρωσία εάν «δεν είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο» στην Ουκρανία.

Συνάντηση με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο έχει ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και μετά τις δηλώσεις Τραμπ υπέρ της Ουκρανίας, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Η συνάντηση άρχισε χωρίς εισαγωγικές δηλώσεις για τους δημοσιογράφους και συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Η συνάντηση λαμβάνει χώρα μετά την αλλαγή στάσης του Τραμπ την Τρίτη υπέρ της Ουκρανίας. Μεταξύ άλλων είπε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της και ακόμη περισσότερα.

Ο Τραμπ απείλησε με «ισχυρούς δασμούς» τη Ρωσία εάν «δεν είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο» στην Ουκρανία. Έχει δηλώσει ότι «σε περίπτωση που η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν έναν πολύ ισχυρό γύρο ισχυρών δασμών». Αλλά επέπληξε και τους Ευρωπαίους συμμάχους και είπε ότι θα «πρέπει να συνταχθούν» με τις ΗΠΑ «υιοθετώντας τα ίδια ακριβώς μέτρα».

«Από τους 7 πολέμους που έχω σταματήσει νόμιζα ότι στην Ουκρανία θα ήταν ο πιο εύκολος. Όλοι νόμιζαν ότι η Ρωσία θα κέρδιζε τον πόλεμο σε 3 μέρες αλλά δεν έγινε έτσι» είπε ο Τραμπ.

Κίνα και Ινδία είναι οι «χορηγοί» αυτού του συνεχιζόμενου πολέμου, δήλωσε ενώ κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι συμβάλλει στον πόλεμο εναντίον του παρέχοντας όπλα. «Όλες εδώ οι χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μας. Εσείς είστε πιο κοντά εμάς, μας χωρίζει ένας ωκεανός. Αγοράζετε πετρέλαιο από τη Ρωσία και πολεμάτε τη Ρωσία. Σταματήστε», είπε ο Τραμπ, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος να επιβάλλει δασμούς.

Σε μια ομιλία που ξεπέρασε κατά πολύ τον χρόνο που του είχε διατεθεί, ο Τραμπ επιμειμε ότι είναι «εδώ για να πει την αλήθεια».