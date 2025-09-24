Ο κόσμος προχωρά πολύ αργά γα να προστατεύσει τον εαυτό του και τα όπλα πολύ γρήγορα σημείωσε ο Ζελένκσι.

«Ο 21ος αιώνας δεν διαφέρει πολύ από το παρελθόν. Αν ένα έθνος θέλει ειρήνη, πρέπει ακόμα να δουλέψει πάνω στα όπλα] είπε κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Όχι το διεθνές δίκαιο, όχι η συνεργασία - αλλά τα όπλα αποφασίζουν ποιος επιβιώνει» πρόσθεσε.

Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει «κανένας ενιαίος διεθνής θεσμός που να μπορεί πραγματικά να σταματήσει» οποιαδήποτε επιθετικότητα, μιλώντας για την Παλαιστίνη, τη Σομαλία και το Σουδάν.

«Τι μπορούν πραγματικά να περιμένουν από τον ΟΗΕ ή το παγκόσμιο σύστημα το Σουδάν ή η Σομαλία ή η Παλαιστίνη ή οποιοσδήποτε άλλος λαός, πέρα από δηλώσεις», είπε συνεχίζοντας για τη Γάζα.

Ο κόσμος προχωρά πολύ αργά γα να προστατεύσει τον εαυτό του και τα όπλα πολύ γρήγορα σημείωσε ο Ζελένκσι.

«Καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας μου συνεχίζεται, άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε εβδομάδα, ωστόσο δεν υπάρχει εκεχειρία επειδή η Ρωσία αρνείται. Η Ρωσία απήγαγε χιλιάδες παιδιά από την Ουκρανία και έχουμε φέρει πίσω μερικά από αυτά. Και ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους όσοι βοήθησαν. Αλλά πόσο καιρό θα χρειαστεί για να φέρουμε όλα αυτά τα παιδιά των οποίων η παιδική ηλικία φεύγει πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να βοηθήσουν οι ενήλικες;» αναρωτήθηκε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε για τον κίνδυνο καταστροφής από την ακτινοβολία ως αποτέλεσμα της ρωσικής κατοχής του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια πέρυσι και επισήμανε ότι «τίποτα δεν έχει αλλάξει» από τότε. «Η Ρωσία δεν έχει σταματήσει τους βομβαρδισμούς, ακόμη και σε περιοχές κοντά στην πυρηνική εγκατάσταση. Και οι διεθνείς θεσμοί είναι πολύ αδύναμοι, αυτή η τρέλα συνεχίζεται», λέει.

Αναγνωρίζοντας τα πρόσφατα περιστατικά στην Πολωνία, τη Ρουμανία και την Εσθονία, ο Ζελένσκι τόνισε πως «ακόμα και το να είσαι μέρος μιας μακροχρόνιας στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ δεν σημαίνει αυτόματα ότι είσαι ασφαλής». Απότισε πείσης φόρο τιμής στη Μολδαβία που «αμύνεται ξανά από την παρέμβαση της Ρωσίας».

«Έχουμε ήδη χάσει τη Γεωργία στην Ευρώπη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ευρωπαϊκή φύση του κρατικού συστήματος συρρικνώνονται και η Γεωργία εξαρτάται από τη Ρωσία, και για πολλά, πολλά χρόνια η Λευκορωσία κινείται επίσης προς την εξάρτηση από τη Ρωσία. Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει και τη Μολδαβία» είπε. «Η Μολδαβία δεν πρέπει να χαθεί».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε ένα δραματικό ερώτημα στους ηγέτες: «Ζούμε τώρα τον πιο καταστροφικό αγώνα εξοπλισμών στην ανθρώπινη ιστορία, επειδή αυτή τη φορά περιλαμβάνει τεχνητή νοημοσύνη. Και αν δεν υπάρχουν πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας εκτός από φίλους και όπλα, και αν ο κόσμος δεν μπορεί καν να ανταποκριθεί σε όλες τις απειλές, και αν δεν υπάρχει ισχυρή πλατφόρμα για διεθνή ασφάλεια, θα έχει απομείνει κάποιο μέρος στη Γη που να είναι ακόμα ασφαλές για τους ανθρώπους;»

Κλείνοντας την ομιλάι του ο Ζελένσκι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει: Μην μένετε σιωπηλοί απέναντι στη Ρωσία, ο κόσμος περιμένει να δράσετε.

